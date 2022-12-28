晚期肝癌治療關鍵為肝功能　新型多重標靶藥物接力支援

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肝癌分期除了腫瘤大小數目，還要看肝功能 肝功能不佳，治療選擇少台灣肝癌分期除了傳統以腫瘤大小、數量、轉移與否等來判斷癌症期別之外，也採用巴塞隆納的分期系統，肝功能與病人體能也是重要的關鍵。將肝癌分成0（極早期）、A（早期）、B（中期）、C（晚期）、D（末期）。
失代償肝硬化常是造成死亡的主因，若肝功能越差，預後也越不理想。邱彥程醫師舉例，肝功能很差，出現黃疸、腹水，肝昏迷，加上肌少症，即使只有一小顆腫瘤也屬於末期，治療選擇只有換肝一途。
▲成大醫院胃腸科主治醫師邱彥程
晚期肝癌靠標靶藥物 二線新一代多重靶標新選擇肝功能尚可的晚期肝癌治療相對選擇較多，十多年前僅有化療可用，後隨醫療科技進步，出現小分子標靶藥物，直到現在已有5種，邱彥程醫師說明，在台灣目前第一線治療有兩種、第二線治療有三種，且還有免疫療法，可與標靶藥物互相搭配應用。
標靶藥物針對癌細胞的生物標記作用，進而阻斷癌細胞獲取養分、分裂、成長等，但每個肝癌患者的生物標記都不一樣，容易產生抗藥性。邱彥程醫師表示，當患者使用第一線標靶藥物三個月，發現病情惡化則換第二線用藥，治療目標在於縮小腫瘤或是不惡化，病情沒有進展也是種好的表現。
第二線標靶藥物與一線藥物作用的生物標記不同，才能發揮作用，而目前二線藥物中的新一代多重標靶藥物，同時針對比較多生物標記，不容易產生抗藥性。
且有別於其他針對單一靶點的標靶藥物，除了可以抑制血管新生之外，還可以阻斷癌細胞增生的蛋白質c-MET及癌細胞擴散的蛋白質AXL等路徑，達到更加全面性的抑制肝癌細胞生長，延長無進展存活期，整體而言整體存活也延長。
治療肝病預防肝癌 高風險患者定期追蹤目前標靶藥物多為口服，治療上較為便利，也不用經常住院，患者接受度也較高。邱彥程醫師提出，治療上會考慮到整體存活期、無進展存活期(PFS)，也會考慮生活品質，最後還要考慮到患者的經濟狀況。不過重點是必須趁肝功能還好的時候，盡快用第二線藥物，若肝功能不好，藥物治療效果就會大受影響。
台灣在肝癌治療上還沒有完全跟上國際治療指引，雖然目前患者選擇較以往多，但還是不夠。邱彥程醫師期盼治療腳步盡快跟上，還可以更好，幫助更多患者。也提醒民眾若有肝炎、肝硬化一定要接受治療、定期回診追蹤，降低肝癌威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56298
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