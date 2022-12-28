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晚期肝癌治療關鍵為肝功能　新型多重標靶藥物接力支援

晚期肝癌治療關鍵為肝功能　新型多重標靶藥物接力支援
晚期肝癌治療關鍵為肝功能　新型多重標靶藥物接力支援

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】近年來，政府全力防治肝病三部曲，肝癌仍為十大癌症中第二名。成大醫院胃腸科主治醫師邱彥程指出，關鍵在於肝癌真的很難發現，他曾遇過一位40歲男子，平常在市場工作，非常健壯，也沒有其他疾病，因為感到異常疲憊就醫，才發現竟已是肝癌晚期，最終還是離世。目前已有5種標靶藥物可用於晚期肝癌，其中新型多重標靶藥物用於二線治療，成效不錯。

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肝癌分期除了腫瘤大小數目，還要看肝功能　肝功能不佳，治療選擇少

台灣肝癌分期除了傳統以腫瘤大小、數量、轉移與否等來判斷癌症期別之外，也採用巴塞隆納的分期系統，肝功能與病人體能也是重要的關鍵。將肝癌分成0（極早期）、A（早期）、B（中期）、C（晚期）、D（末期）。

失代償肝硬化常是造成死亡的主因，若肝功能越差，預後也越不理想。邱彥程醫師舉例，肝功能很差，出現黃疸、腹水，肝昏迷，加上肌少症，即使只有一小顆腫瘤也屬於末期，治療選擇只有換肝一途。

邱彥程醫師
邱彥程醫師
▲成大醫院胃腸科主治醫師邱彥程

晚期肝癌靠標靶藥物　二線新一代多重靶標新選擇

肝功能尚可的晚期肝癌治療相對選擇較多，十多年前僅有化療可用，後隨醫療科技進步，出現小分子標靶藥物，直到現在已有5種，邱彥程醫師說明，在台灣目前第一線治療有兩種、第二線治療有三種，且還有免疫療法，可與標靶藥物互相搭配應用。

標靶藥物針對癌細胞的生物標記作用，進而阻斷癌細胞獲取養分、分裂、成長等，但每個肝癌患者的生物標記都不一樣，容易產生抗藥性。邱彥程醫師表示，當患者使用第一線標靶藥物三個月，發現病情惡化則換第二線用藥，治療目標在於縮小腫瘤或是不惡化，病情沒有進展也是種好的表現。

第二線標靶藥物與一線藥物作用的生物標記不同，才能發揮作用，而目前二線藥物中的新一代多重標靶藥物，同時針對比較多生物標記，不容易產生抗藥性。

且有別於其他針對單一靶點的標靶藥物，除了可以抑制血管新生之外，還可以阻斷癌細胞增生的蛋白質c-MET及癌細胞擴散的蛋白質AXL等路徑，達到更加全面性的抑制肝癌細胞生長，延長無進展存活期，整體而言整體存活也延長。

治療肝病預防肝癌　高風險患者定期追蹤

目前標靶藥物多為口服，治療上較為便利，也不用經常住院，患者接受度也較高。邱彥程醫師提出，治療上會考慮到整體存活期、無進展存活期(PFS)，也會考慮生活品質，最後還要考慮到患者的經濟狀況。不過重點是必須趁肝功能還好的時候，盡快用第二線藥物，若肝功能不好，藥物治療效果就會大受影響。

台灣在肝癌治療上還沒有完全跟上國際治療指引，雖然目前患者選擇較以往多，但還是不夠。邱彥程醫師期盼治療腳步盡快跟上，還可以更好，幫助更多患者。也提醒民眾若有肝炎、肝硬化一定要接受治療、定期回診追蹤，降低肝癌威脅。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56298

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