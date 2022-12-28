癌友合併憂鬱比例高　血液腫瘤溝通工作坊兼顧病情與心靈

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鄭致道表示，在得知罹癌時，大部分患者第一反應是否認，心裡想「怎可能會是我？」、無法接受，對血液腫瘤病友來說，更是茫然，可能這輩子第一次聽到該癌症名稱，念起來都覺拗口。
為此，百濟神州（BeiGene）邀請台灣心理腫瘤醫學學會，以血液腫瘤為核心，為與癌友互動密切的第一線醫事人員，包括醫師、護理師、個管師等，設計專屬訓練課程—「Talk About It」血液腫瘤溝通工作坊，運用Share模式與標準病人（模擬病人）的實際演練，逐漸掌握與癌友互動的要領。
癌友和照護者 常有憂鬱症BeiGene總經理陳益雅表示，研究數據指出，有8%至24% 癌症患者合併嚴重憂鬱症，為普通人三倍。再者，癌症患者的照護者也常有情緒困擾，高達42%至47%出現憂鬱及焦慮症傾向。
陳益雅說，為強化癌友的心理素質，積極抗癌，BeiGene身為全球前50大的生物科技公司，致力加速創新藥物的可近性及可負擔性，同時也重視癌友心理照護，推動「Talk About It」血液腫瘤溝通工作坊，並提供醫療支持方案，減輕病友經濟負擔。
「沒關係，我們一起面對，一定有辦法解決！」鄭致道說，有時只是簡單的幾句話，就能讓癌友逐漸靜下心來。另在確診、治療、復發等不同階段，提供不同的協助，陪伴癌友走過艱辛的抗癌之路。
鄭致道表示，醫師務必將每一個癌友視為自己人、自家人，瞭解患者的感受、反應、想法、價值觀，甚至是經濟狀況，並參酌現行健保給付規定，擬定最有價值、效益的治療策略。
課程向下扎根 培養同理心台灣心理腫瘤醫學會成立十年，目前共有79人通過訓練認證，取得講師資格，迄今在台舉辦118場「Share模式癌症病情告知工作坊」，2352名醫療人員參與課程活動，其中六成為醫師。最近幾年向下扎根，針對高中生、醫學系學生舉辦訓練課程，希望培養年輕世代的同理心。
此外，為了提供在地服務，台灣心理腫瘤醫學會規畫「心理腫瘤專家地圖」，提供腫瘤科、身心科、社工師等諮詢資料，讓癌友及家屬就近尋求協助。
圖文來源：udn聯合新聞網
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56328
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