小心！糖友每3人就有1人潛在腎病　學會聯手強化「糖腎共照」

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高血糖損傷腎臟血管 嚴重者還須長期洗腎糖尿病是造成腎臟病變的重要原因之一，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，如果血糖控制不佳，體內過高的血糖和血壓會傷害腎臟血管，增加腎臟過濾血液的負荷，長期下來可能會使腎功能惡化，嚴重者甚至需要長期洗腎。
根據國際研究指出，糖尿病腎病變若是能在早期制定治療目標以及完善的照護計畫，便能使腎臟功能惡化風險下降61%。因此，推動「糖腎共照」是中華民國糖尿病學會、台灣腎臟醫學會、中華民國糖尿病衛教學會的首要目標，三會期望能推動跨科、跨職別團隊照護，以增進糖腎照護品質。
此外，台灣腎臟醫學會吳麥斯理事長也提到，患者除了調整生活型態外，應積極配合醫囑、藥物治療，並定期評估風險因子，追蹤腎臟健康。因此，三會亦共同推動「驅動完整照護」合作目標，並與健保署合作，配合政策推動，共同保護糖友腎功能，避免末期器官傷害。
而健保署為了改善疾病管理與照護，也推動了許多糖尿病、慢性腎臟病醫療給付改善方案，更在3月通過「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，提供適切的專科團隊照護，藉此早期控制及介入。衛生福利部中央健康保險署醫務管理組組長黃兆杰表示，年3月推出整合照護計畫，除了避免病患舟車勞頓外，更重要的是提供了更好的整合照護，讓糖尿病、腎病患者都能獲得良好的照顧。
超過半數不知身處腎病風險 健康識能應從小學做起然而根據中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學調查發現，竟有高達51.1%的糖友從未認知自身的腎病變風險！有鑑於此，三會也立下「提升病患健康識能」的合作目標，希望從小學開始，及早建立預防認知，進而強化大眾健康識能，以防止糖尿病及腎病變的發生。
中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，民眾衛教刻不容緩，提升民眾認知將決策權交給病人，讓病人學習照顧自己才能與醫療人員互相配合，進而達到預防效果。
三大學會攜手提出共同照護三大目標，在健保署推動共病照護方案之下，跨領域的投入糖尿病合併腎病變照護。黃建寧理事長、吳麥斯理事長、王治元理事長共同呼籲，糖尿病患者應多重視腎病變共病問題，除了應定期檢測、追蹤腎臟健康外，如果出現疑似症狀也應就醫，並配合醫囑積極治療，及早控糖、守護腎臟健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56327
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