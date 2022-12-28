健保快易通串聯你的健康APP數據　這四類應用程式皆可用

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健康管理最大化 愛用APP串聯健康存摺然而每個人的手機中，多少都有其他健康管理類的APP，為了讓民眾更便利地取得健康照護建議與支援，良好的數位健康照護工具，健保署於108年開發健康存摺SDK（Software Development Kit）功能，讓民眾在自主授權同意下，可以自由選取健康存摺中特定時間、就醫資料，匯入常用的健康管理APP中，也能將穿戴式設備的連續性數據，納入醫療照護及自我健康管理參考，包含四大類應用程式：醫療院所、健康管理類、慢性病管理、場域應用類，目前已有31家介接單位，共64支App完成SDK介接與上架。
使用人數突破1千萬 重視個資保護健保署署長李伯璋分享，健康存摺是國人操作便利的健康管理工具，除了醫院跟醫師之外，民眾自我照護也很重要，「六年半前，我們健康存摺使用只有26萬人，剛剛看已經超過1千萬人，這些健康資料要怎麼透過公私合力，讓外面機構也可以協助我們做健康照顧也很重要，因此舉辦SDK研討會讓廠商交換意見。」
健保署27日舉辦「健保快易通｜健康存摺SD應用分享會」，邀集優秀的介接單位分享經驗，包括台大醫院（台大醫院行動服務App）、臺北醫學大學附設醫院（北醫附醫App）、臺北榮民總醫院（北榮腎臟寶鑑）、智齡科技股份有限公司（數位照護Note App），及吉樂健康資訊科技有限公司（WaCare遠距健康App）。
個資問題也是民眾極為重視的議題，李伯璋表示，健保署非常重視資安，在SDK串接的概念中，每一份資料要從健康存摺送給廠商，都要民眾自己按同意才能傳遞，廠商也必須經過數位發展部資安能力評估才能應用。要怎麼善用資料讓醫療科技更發展，同時重視個資保護，一直都是健保署努力的方向。
退燒藥購買實名制？ 必要時三天內上路會議中也被問到，由於中國疫情升溫，有搶購退燒藥的情況出現，李伯璋則回應，「目前庫存量足夠，民眾不要盲目搶購，有需要再買。」未來當然不排除推出購藥實名制，比較公平且不易囤積，不過目前庫存量還夠，所以還不會走到這一步，必要時，有信心三天內就可以上路。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56331
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