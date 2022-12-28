30歲孕婦肚子痛以為寶寶擠壓　產後未消竟是大腸癌第三期

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大腸癌初期症狀不明顯 多數健檢才發現由於症狀不明顯容易被忽略，許多民眾多是在透過篩檢或檢查時意外發現罹癌。部立南投醫院外科許家榮醫師表示，病人來院時主訴發燒、肚子痛，症狀攏統，因此醫師的警覺度要高，進一步詢問細節，再透過檢查來揪出病因。該名患者是透過電腦斷層檢查發現在她的降結腸處有1顆約10公分腫瘤，進一步檢查確診為大腸癌第三期。
年輕化趨勢 與這些因素有關許家榮醫師指出，近年來大腸癌有年輕化趨勢，不健康飲食、缺乏運動、肥胖及菸酒等皆是危險因子。而早期腸癌症狀不明顯，當腫瘤在右側大腸（如升結腸、盲腸）可能會有頭暈、疲勞等貧血症狀，而腫瘤在左側大腸（如降結腸、乙狀結腸或直腸）可能會出現排便型態改變、血便等症狀。
3D腹腔鏡微創手術 提高精準、安全性許家榮醫師說明，手術是大腸癌主要的治療方式，微創手術傷口小，疼痛相對小很多，術後可以較早下床，對復原的幫助較多。而3D腹腔鏡微創手術則是提供手術醫師更寬廣的視野，提高手術的精準度及安全性，並且提升腹腔內淋巴結的清除率。
孕期身體不適 應盡快就醫避免憾事另外許多媽媽在懷孕時若身體不適，多會為了保護肚子裡的寶寶而不敢去醫院就醫檢查，許家榮醫師提醒，大腸癌早期發現治癒率相當高，而且依現在的醫療科技，有許多檢查不會傷害寶寶，不要害怕就醫，如有疑慮便可以至診間與醫師進行討論，安排合適的檢查與治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56282
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