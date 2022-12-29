胰臟癌發生率快速增長　複方組合化療接力攻克癌王

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胰臟癌難篩檢 每年新增病患速度快速攀升現今乳癌篩檢已推動多年，治療方式也多元；肺癌近年來也開始推動肺部低劑量斷層掃描作為篩檢工具，但胰臟癌卻苦無工具可利用。賴學緯醫師表示，胰臟身處後腹腔，前面可能被胃或腸氣擋住，腹部超音波往往很難早期偵測，而造成有症狀就醫時，癌細胞多已侵犯血管、淋巴、甚至遠端器官轉移。
胰臟癌細胞複雜的生物特性，其中一部分是導因於胰臟癌的腫瘤微環境對於促進胰臟癌細胞生長、轉移性及抗藥性扮演非常重要角色，最常見的胰管腺癌就是以纖維母細胞為主要細胞成分構成微環境。胰臟癌細胞跟著纖維母細胞接觸，會讓癌細胞更容易變形跟轉移，且纖維母細胞可讓胰臟癌細胞更活化，帶著「整團」的胰臟癌細胞透過血管轉移到肝臟等器官，打造更易讓癌細胞存活的環境。
胰臟癌的五年存活率從5-6%，隨著科技進步有機會進步到接近10%，而每年新增死亡人數約2600名病患，死亡年增率僅次於乳癌，賴學緯醫師認為關鍵在於國人的飲食習慣西化及吸菸、飲酒等習慣。在經常攝取高脂肪類食物，讓膽固醇控制不好，或喝酒讓胰臟長期發炎、受損，加上其他不良生活習慣都會誘發胰臟癌。
化療為治療主軸 國際共識：複方組合化療過往的整體存活期平均在一年左右，但賴學緯醫師表示，平均值僅能參考，若能盡早發現並進行手術，存活率會提高非常多。因此胰臟癌的治療目標與方式，盡可能以手術移除腫瘤為目標，若腫瘤位置不佳，如侵犯血管不容易移除，可先考慮術前化學藥物治療與放射治療，有機會將腫瘤縮小後再進行手術切除。
無論是術前、術後輔助治療，或是無法手術的治療，化學藥物治療都是胰臟癌的治療主軸。目前基本上都以複方組合化療，有許多研究證實比單一藥物治療更有成效。賴學緯醫師說明，目前國際共識有二種藥物、三種藥物組合治療，甚至有可能會同時併用到四種藥物同時使用，除了盡可能縮小腫瘤之外，另外一個目的就是延緩復發時間。
復發機率高 胰臟癌二線藥物接力延長存活期胰臟癌本身復發機率很高，若為前期，良好的治療能讓復發時間平均從2-3年拉長至5年以上都有可能，但若是三期，大概一年至一年半就有機會復發；而四期的治療關鍵在於藥物治療能否控制病情，不讓腫瘤惡化。
一旦復發或是惡化，賴學緯醫師強調，直接手術將患部切除或是將主要症狀產生位置手術均是可能處理的作法，藥物選擇則優先考量與前一線藥物不同機轉的用藥，目前健保也已核可國際認證的後線藥物接續治療，特色在於透過微脂體包覆，改變血管通透性，讓藥物更容易進入細胞，且停留在體內藥效更持久，副作用也較低，相對安全。
此後線藥物的臨床研究指出可增加二至六個月的整體存活期，然而在實際臨床應用時，有機會觀察到更持久的效果。過去院內治療案例，71歲的男性，因腹痛問題到腸胃科就診，超音波檢查發現肝臟有轉移性腫瘤，影像及切片確診為胰臟癌，以複方化學治療十一個月後，肝臟腫瘤惡化，改以二線組合治療，去年八月至今已使用超過十四個月，病情穩定，體能也維持得不錯，甚至還能使用電腦辦公。
而除了藥物治療之外，病患及家屬在罹癌後的各種不安，其實也可以尋求癌症中心個案管理師、心理師等專業協助。
賴學緯醫師提及，目前院內尚無正式病友團體，但近期有於三軍總醫院內舉辦病友會，各專科醫師、營養師等均有與會，讓病友能交流經驗、分享飲食、癌症病友照護等問題，期待實質上能幫助更多病友，避免使用不正確偏方，並提供正確衛教資訊、諮詢服務及交流互動平台，希望病友家庭能坦然面對胰臟癌，認同「治療是為了生活而不是生存」的宗旨。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56180
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