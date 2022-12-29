6旬翁二度開脊椎不喊痛　隔天下床趴趴走、活動自如

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9成脊椎疾病退化造成 嚴重恐大小便失禁張軒侃指出，脊椎疾病將近9成是退化性病變，最常好發於頸椎及腰椎，如椎間盤突出、脊椎狹窄、脊椎滑脫、脊椎側彎、脊椎變形等。
脊椎疾病引起的症狀因病灶位置而有所不同。張軒侃說明，神經傳導從腦部開始，一路延伸至頸椎、胸腰椎，如果頸椎發生問題，頸椎以下都會出現神經症狀，如頸痛、手麻、手痛，甚至腳無力、軀幹感覺異常；若是腰椎病變，則容易坐骨神經痛、下背痛、腳麻、腳痛，嚴重會大小便失禁。
僅2至3成需手術 這四類患者可優先考慮新微創術張軒侃表示，臨床上，患者經藥物、復健、止痛等保守治療無效，或是已出現無法行走等神經功能缺損，才會建議手術，每10人中約有2～3人會需要手術治療；傳統脊椎手術從患者後背進行，需切開大範圍背部肌肉，才能移除壓迫神經的骨頭、椎間盤或韌帶等，由於傷口大、肌肉破壞也大，對疼痛的反應也會更強烈，常讓病患痛苦難受。
而OLIF側前位脊椎融合微創手術，改由患者腹部的自然空腔進入，可保留背部肌肉，且幾乎不破壞任何部位，即可打骨釘、放支架，更能置入面積較大的固定支架，提升脊椎融合率，也能提供更大的矯正角度，對病人預後較佳，特別適合脊椎滑脫、脊椎側彎、脊椎變形、長節脊椎手術者；若是韌帶肥厚、骨刺擠壓造成的脊椎狹窄則不一定適合。
OLIF微創手術搭配導航 安全、精準、減少輻射暴露張軒侃強調，OLIF側前位脊椎融合微創手術還可搭配電腦導航系統，術中透過即時3D立體影像定位，精準置入骨釘、支架，大幅減少病人輻射暴露5成以上，以一節脊椎手術為例，就能減少照數十張X光。
OLIF的優點是傷口小、出血量少、疼痛感低、恢復快，出血量可由1000～2000c.c.大幅降低至50～100c.c.，對循環系統影響較小，病患的精神狀況越好，預後恢復越好，出院時間也縮短到兩三天內，不再需要臥床長達1～2星期。
北榮神經脊椎外科 年手術量逾2千例由黃文成教授領軍的北榮神經脊椎外科團隊可說是全台最大脊椎手術中心之一，黃文成指出，團隊一年手術量逾2000例，涵蓋了微創脊椎手術、人工頸椎間盤植入手術、脊椎側彎矯正手術、脊椎腫瘤手術、脊椎內視鏡手術等。此外，在研究論文發表於《神經病學》、《美國神經外科醫學會雜誌》、《神經外科學》、《國際神經科學雜誌》、《美國醫學會雜誌》、《世界神經外科》、《科學報告》等國際權威期刊，累計逾150篇，未來也會不斷引進最先進的脊椎手術方式，讓病患獲得更好的治療，並持續提升台灣在神經外科的學術水準。
▲左起：黃文成教授、張軒侃醫師
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56341
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