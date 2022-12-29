新一代近視雷射微創科技　雷射單眼10秒就能擁有清晰視力

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傳統雷射術後不適、恢復期長 新一代技術可突破有不少的民眾近視不想戴眼鏡、隱形眼鏡，或是因為特定職業需求，如軍警人員、運動員等，配戴眼鏡或隱形眼鏡等會不便於工作，而想選擇接受近視雷射來改善視力。
然而過去傳統的雷射手術術後有乾眼、視力模糊、水霧感等問題，還須經過一段時間的恢復期才能恢復清晰視力，長時間的不適對生活、工作的影響相當大。
知名眼科診所院長葉威毅醫師表示，近視雷射科技、技術、設備都持續進步，診所最新引進的微創近視雷射儀器，提供SMILE Pro全飛秒近視雷射，10秒就能完成單眼雷射，加快了治療速度，也降低角膜神經傷害及術後暫時性乾眼機率，病患術後隔天大多可正常作息。
新一代雷射施作過程曝光 醫師提醒術前檢查不能少這項雷射手術可依患者個人狀況客製化，在角膜表面下方掃瞄出超薄的「角膜透鏡」，透過0.2公分的微小切口取出角膜透鏡，改變角膜弧度，使光線正確聚焦於視網膜，而達到矯正近視與散光目的。
2019年底全新的近視雷射導入至今，已施作超過8,000眼的成功案例，近日葉威毅醫師也親自操刀，為長期深受近視困擾的太太黃楷涵醫師雷射治療。黃楷涵醫師表示，適逢聖誕節，便以聖誕禮物之名讓先生幫忙執行新一代近視雷射手術。
黃楷涵醫師分享，手術過程快速到令人驚豔，單眼雷射大概10秒內就完成，還沒時間緊張，手術就結束了，且術後恢復狀況良好，手術當天只有酸酸的感覺，沒有其他乾澀不適，這幾天她也深刻感受到擁有清晰視力的幸福。
不過，葉威毅院長也提醒有意接受雷射手術者，詳細的術前檢查千萬不能少，應選擇專業的醫療院所，並經過縝密完善的評估檢查，清楚了解眼睛健康狀況後再進行雷射視力矯正手術，術後也要謹遵醫囑，保護好靈魂之窗，才能擁有清晰無鏡人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56349
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