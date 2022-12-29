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粉絲無懼Tesla股價暴跌，資金持續進場逢低買進

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

Tesla執行長馬斯克行為作風一直爭議不斷，而此行為也影響到股價表現，當然最主要原因仍來自於市場表現，此情形也非近期才發生，Tesla股價於年初開始就不斷持續下跌，但這似乎不影響散戶信心，看準逢低買進時機持續進場下單。

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Tesla執行長馬斯克的行為作風一直爭議不斷，不論是Tesla經營或是收購Twitter及對媒體帳號停權等都引來不少反對聲浪，而最直接的影響就是股價，相較於2021年一度站上407.36元新高，但今年初股價就從399.93元開始一路下跌，直到昨日股市收盤以109.1元作收，股價跌幅達近7成，而造成股價下跌原因除美股上半年受到聯準會升息打壓通膨、政治、下半年反彈能量不足等因素外，最主要還是馬斯克收購Twitter後的爭議，及身兼數職無法專心經營Tesla所致，另外加上產能無法應付需求、交車數目標不斷下修及需求降低等，面對股價持續下跌，馬斯克也安撫員工不要受股市波動影響，就長遠來看Tesla仍是有價值的公司。

Tesla今年股價已下跌近7成，馬斯克安撫員工表示Tesla仍是有價直公司。
Tesla今年股價已下跌近7成，馬斯克安撫員工表示Tesla仍是有價直公司。
然而看在散戶投資者眼裡對Tesla信心似乎沒有動搖，股價持續下跌的Tesla正是逢低滿進的最佳時機，因此前半年下單量已遠遠超過過往五年的總和。至於2023年分析師也不看好Tesla，就算有所成長也應該無法重回神位，因為中國近期疫情大爆發，勢必會影響市場表現，另一方面中國電動品牌與電動車正快速成長，加上歐美傳統車廠也不斷推出電動車，種種因素都會讓消費者降低對Tesla的需求。

市場電動車選擇愈來愈多，因此會降低消費者對Tesla需求，外界不看好Tesla明年表現。
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