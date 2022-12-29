晶片荒迎曙光，日本半導體斥資增產解決短缺

近兩年汽車產業受到疫情與晶片短缺嚴重影響，雖然目前各國都回復正常生活，但晶片短缺問題卻依舊尚未獲得解決，對此日本半導體業者將斥資增產車用晶片，預估2024年就能讓短缺情況獲得緩解。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×近兩年各產業都受到肺炎疫情衝擊，其中汽車產業面臨晶片短缺無車可交情況，如今多數國家都已度過疫情回到正常生活，但車用晶片短缺情況卻沒獲得好轉，對此為解決問題日本半導體業者決定斥資增加產量。其中Toshiba與JS Foundry都表示除增加產量外亦會新增產線，預計2024年就能投入市場減緩短缺情況，而在此之前Intel也估計晶片短缺問題要到2024年才會改善。車用晶片至今依舊處於短缺情況。×車用晶片至今依舊處於短缺情況。日本半導體將增產和新增產線來解決晶片荒。×日本半導體將增產和新增產線來解決晶片荒。 日系改裝熱門品牌Blitz公布東京改裝車展參展車單 粉絲無懼Tesla股價暴跌，資金持續進場逢低買進 Volkswagen預告CES將展全新電動車，會是ID.Aero量產版ID.7？ Ferrari SF90 Stradale大改款會是啥模樣? 學生透過數位改造的方式描繪出心中的旗艦超跑