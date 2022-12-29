短軸來了！Citroën Berlingo 重整車型編成，119.8 萬起預告明年首季正式抵台
傳承CITROËN創新造車理念，法式家庭休旅 – CITROËN BERLINGO以家庭用車需求為出發，前衛大膽設計、寬敞靈活車室、貼心置物空間及優異節能表現，不僅符合多元用車需求，並承襲CITROËN ADVANCED COMFORT® 先進舒適車艙設計思維，體貼全車乘員乘坐感受，同時更兼顧豐富駕馭樂趣，體現Design 前衛設計、Comfort 駕馭舒適及 Audacity 大膽創新設計語彙，完美演繹『NOTHING MOVES US LIKE CITROËN』品牌核心價值，使CITROËN BERLINGO發表後即成功擄獲全球消費者青睞，更榮獲歐洲AUTOBEST最值得購買新車及英國媒體What Car？年度最佳 MPV殊榮。
2GameSome - 有車賞
近年來，因應露營、戶外休閒活動興起，消費者對於實用高機能MPV休旅車款之高度需求，CITROËN總代理 寶嘉聯合繼引進CITROËN BERLINGO長軸車型獲得消費者好評後，將在2023年1月起全新推出CITROËN BERLINGO短軸車型，同樣搭載符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範之1.5L BlueHDi高壓共軌渦輪增壓柴油動力，結合EAT8智慧型8速手自排變速系統，強勁輸出130匹最大馬力 / 300牛頓米最大扭力充沛動能，靈活換檔反應及豐富操控感受，更擁有每公升19.9公里精湛油耗表現。同時，CITROËN BERLINGO短軸車型標準配備ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車功能、ASB 主動式煞車輔助系統、BSM 盲點偵測警示系統、DAA 駕駛注意力警示系統、EPB 電子式駐煞車、FCW 前方碰撞預警系統、HBA 智慧型遠近頭燈切換系統、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA 智慧型速率調整、ITC 智慧型循跡控制系統、LKA 車道維持輔助系統、SLI 速率掃描與辨識系統、TPMS 胎壓偵測警示系統，為駕駛提供完善的全方位行車輔助，也以高標準安全防護守護全車乘員。
CITROËN BERLINGO短軸車型以4米4的精巧車身尺碼，靈活穿梭都會巷弄，停車也無須費神，造就輕鬆自在地駕駛體驗；而短軸車型的寬敞車室空間，不僅提供五人座及七人座兩款座椅配置車型，滿足消費者多元用車需求，並透過靈活座椅變化，開創最大達3,000公升載物容積。另外，CITROËN BERLINGO短軸五人座Modutop®全景式玻璃車型，配備Modutop®全景式玻璃車頂，自然光源灑落營造明亮車室，淡色車頂氛圍照明為夜晚增添浪漫迷人景致，且中央透明儲物空間可收納輕型物品，以及車頂後方雙向開啟的頂置式儲物箱，不僅便利車內乘員使用，也能於後擋風玻璃或尾門開啟時自行李箱取物。
法式家庭休旅CITROËN BERLINGO憑藉前衛時尚外型、優異節能動力及實用多功能特性，自上市即獲得臺灣消費者熱情支持，CITROËN BERLINGO成為七人座家庭休旅熱門車款，除因全球熱銷使法國原廠供車不及外，受到COVID-19新冠肺炎疫情及烏俄戰爭影響，也造成原物料、車用晶片長期短缺，導致消費者候車期程延長，寶嘉聯合也持續與法國原廠積極溝通，期望能加速車輛生產時程。同時，為滿足消費者不同用車需求，寶嘉聯合也再與法國原廠爭取引進CITROËN BERLINGO短軸車型，並提供五人座、七人座兩款座椅配置車型，建議售價119.8萬元起，預計2023年1月6日起進駐CITROËN全台展示中心。