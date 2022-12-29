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小心！年底開趴、演唱會狂歡聽力受損　2保健食品避免聽力惡化

小心！年底開趴、演唱會狂歡聽力受損　2保健食品避免聽力惡化
小心！年底開趴、演唱會狂歡聽力受損　2保健食品避免聽力惡化

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】聖誕節、跨年夜即將來臨，民眾喜歡與朋友相聚開趴狂歡，或是參與大型演唱會一起歡慶聖誕、迎接新年，隨著巨大的音樂聲響歡呼起舞時，小心耳朵聽力也因此受到影響。

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李家萱醫師表示，不只是一般民眾，台上表演的歌手也常會因為巨大的音響導致聽力受損，若是錯過治療黃金期，聽力就無法恢復，將會形成「既成聽力」，若想預防聽力惡化，可以補充2種保健食品保護聽力。

噪音型聽力損傷不分年齡　音量過大會使聽力退化

許多研究指出，在沒有任何保護措施的情況下，長時間暴露在音量超過80-85分貝的環境中，可能就會造成聽力受損。李家萱醫師表示，因為噪音、巨大聲響影響聽力而前往耳鼻喉科就診的人很多，尤其很多的藝人、歌手因為職業的關係，表演、開演唱會時，音響聲音相當的大，長期處在這樣的工作環境下，噪音型聽力損傷是他們常常會有的耳朵疾病。

聽力退化不一定要等到年老時，如果常常處於聲音嘈雜的娛樂場所，像是演唱會、KTV、夜店等，過大的聲響就會使民眾聽力退化，比一般人更早聽不見。李家萱醫師指出，一般正常老化造成的聽力退化，通常是先從最高頻聲音的敏感度開始下降，但如果是噪音型的聽力損傷，聽力會從中間音頻的敏感度開始下降，只有部分音頻損失時，民眾常會感到聽力失真。

聽力錯過黃金治療期無法回復　需靠2保健食品保養

萬一聽力受損了，有辦法治療嗎？李家萱醫師表示，聽力就和近視一樣，假性近視若是妥善治療有可能回復，聽力也是如此，黃金治療期是大概一個月內的時間，如果超過一個月就很難再恢復成正常聽力，會形成既成聽力，這時就只能透過保養，避免聽力持續惡化。

民眾若想要避免聽力惡化，李家萱醫師提到，可以多補充B群、銀杏，B群可以促進神經穩定，銀杏可以給予神經營養，當有壓力產生時，神經就比較具有抗壓性，能夠承受壓力，避免受到損傷。

不過，李家萱醫師提醒，很多噪音型聽力損傷的病人來就診，通常都已經形成既成聽力，沒辦法回復到正常聽力，只能保養，無法治療，呼籲民眾前往演唱會這樣回音大、聲響大的場所時應特別小心，避免巨大聲響造成聽力受損。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56300

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