前《超偶》歌手林鑫汝涉詐欺！與男友海撈3.3億 手法曝
歌手林鑫汝曾參加《超級偶像》第五屆選秀，後續因沒有代表作而漸漸淡出演藝圈，不過近期傳出驚人消息，她竟與男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案，被檢警發現利用人頭公司賺進新台幣3.3億元。
編輯中心/綜合報導
被害廠商指控，林鑫汝和男友吳宗祐設立多家人頭公司，首先佯裝買家向受害廠商下單，接著表示為管控品質與執行情形，欲指定供應商，受害廠商答應後照著兩人說法向指定供應商下單，並給予高額價款，可事後卻未得到應有的服務。
受害廠商發現後，懷疑遭到詐欺而向兩人提告。檢警調查後發現，林鑫汝與男友吳宗祐除有詐欺行為外，亦利用循環交易的方式洗錢，從多個人頭公司帳戶匯出金錢或提領現金，金額合計高達3.3億元，而兩人也因此購入2間豪宅及名車，生活極盡豪奢。
吳宗祐更為了掩飾詐騙行為，事後稱被受害廠商威脅，並持續找人騷擾對方，行為包含找人舉牌、發傳單等等，一系列行為嚴重損害受害廠商之商譽。
受害廠商透露「吳宗祐從2017年到2021年，一直要我們先付款給指定廠商（其實是他們的人頭公司），最後又將錢轉回到他們公司，把款項納為己用，直到2021年1月就未再歸還代墊款，至今還欠7千多萬元。警方調查後發現是洗錢集團，28日已移送地檢署」。（編輯：李惠婷）