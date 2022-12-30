新冠認知千人調查沒有1人全對　民眾應把握4大防疫守則

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7成民眾樂觀看疫情 但3成防疫認知不及格為了解COVID-19疫情發生三年後，台灣民眾對於新冠病毒衛教知識的了解程度與對未來的期待，台灣感染症醫學會於今年11月進行千人防疫認知問卷調查。
從調查中發現，7成民眾對於未來疫情走向保持樂觀看法，期待各項防疫政策可正式解封，但有 3成民眾對於新冠肺炎基礎防疫認知不及格，甚至無人可答對所有題目。其中，對疫情樂觀者，在認知答題表現最差，恐成未來開放後的一大威脅。
台灣感染症醫學會王復德理事長表示，調查結果顯示民眾對新冠肺炎認知程度仍有待加強，若在此情況鬆懈，恐成為下一個防疫漏洞，使新冠疫情再次反撲。
5大學會聯手呼籲 高危險群應特別注意防疫根據統計顯示，新冠肺炎死亡病例中有高達9成患者為慢性疾病患者、7成為65歲以上長者，顯示高齡及慢性病族群仍應小心。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健提醒，高風險族群感染新冠肺炎後，相較一般人更容易轉重症或引發嚴重併發症。
同時，相較於一般民眾，長新冠又更常見於高風險族群，黃信彰醫師說明，若能在感染新冠肺炎時就服用口服抗病毒藥物，不僅能夠降低重症住院率，更能幫助快速降低體內病毒量，預防長新冠症狀的出現。
中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長指出，糖尿病患者相較一般人重症風險約高5-10倍，然而近年已有疫苗、口服抗病毒藥物，若能把握時機好好使用，相信可降低新冠肺炎對糖尿病患者的威脅。
中華民國癌症醫學會理事長楊志新也提醒癌友，癌症治療與新冠治療同等重要，不可因疫情中斷治療，若受到新冠病毒感染也應尋求管道獲得抗病毒藥物治療，避免後續嚴重的併發症產生。
疫情升溫不可輕忽 掌握4大防疫守則而面對明年即將邁向疫後新未來，各項防疫措施解封，民眾有望回歸正常生活。五大學會與疾管署共同表示，迎向新未來，應掌握「四大防疫守則」，第一，依醫囑接種疫苗；第二，有症狀及時快篩；第三、把握黃金5日治療期，確實服用口服抗病毒藥物；第四、維持良好衛生習慣，如：戴口罩、勤洗手等。
新冠疫情已持續3年，疾管署署長周志浩表示，雖然台灣防疫仍不完美，但是相較於其他OECD國家，防疫表現仍是相當亮眼的，能有如此亮眼的表現應歸功於民眾的自律，以及醫護人員、各界學者和公衛體系同仁長期無私的投入，但最近疫情有升溫的趨勢，台灣還需謹慎面對。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56371
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