放假紓壓，收假心情不美麗？　專家教你重拾好情緒

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假期後憂鬱 「這情況」應尋求專業治療台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，「假期後憂鬱」就如同大家常說的「週一憂鬱 (Monday blue)」，休假後回到職場較容易感到壓力，所以會有「假期後憂鬱情緒」是正常的。他提醒，假期後憂鬱情緒若持續存在，「已超乎一般情緒反應」的程度，自己調適不來且影響生活與工作，輕者可能是「適應障礙」，重者可能是「憂鬱症」，此時應尋求專業協助或治療。
症狀恐延續兩週 影響日常生活董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，｢假期後憂鬱｣是人們度假後可能經驗到的負面情緒或憂鬱症的術語，其症狀包括：模糊的焦慮感、變得更加煩躁、懷舊、睡眠困難、全身不舒服或不安，上述症狀可能會從假期回來後持續兩週，並影響我們在工作、學校或人際關係中的表現。
制定度假後計畫 以利恢復正常生活而制定度假後計畫有助於預防「假期後憂鬱」，像是在假期回來和重新開始工作之間留一至兩天的時間來適應、安排正常睡眠時間表、計畫愉快的休閒或社交活動、制定一個好的常規來幫助自己平靜地工作、保持規律運動、練習放鬆技巧例如冥想、腹式呼吸等。
葉雅馨主任提醒，如果深受｢假期後憂鬱｣困擾，持續兩周仍無法改善，建議應立即尋求心理健康相關專業人員的協助，幫助自己重拾健康身心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56320
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