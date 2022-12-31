化療用血需求量比車禍更多！　網紅凱莉哥捐血拋磚引玉

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女兒罹淋巴癌化療輸血 每隔4天就得住院1周外界常以為用血最兇的科別為外科車禍，其實內科癌症才是用血量最大的病。治療癌症造成貧血的原因包括：腫瘤原發或轉移侵犯、化療、放射治療、手術、營養不良。接受化學治療的癌症病人超過60%會引起治療相關的貧血。
凱莉哥時常在社群網站分享親子日常生活，女兒小露於2年前、11歲時罹患淋巴芽性淋巴癌，每隔4天就得住院1周，不斷吃藥、打針、治療，與病魔對抗。然而，小露於化療過程中因血球指數不佳需要輸血，才能繼續接受療程，這也是多數化療患者都會面臨到的情況。
凱莉哥告訴小露：「既然上天把妳送進兒癌病房，勢必是想透過這件事情，讓更多人知道兒童癌症與捐血的重要性，既然這件事已經發生了，我們就是把這段治療的過程好好走完，雖然很艱辛，我們沒辦法討拍，就只好去面對。」
小露年紀雖小，仍堅強樂觀對待病情，忍耐不適完成療程，還頂著滑亮光頭、在病房遠距上課，「媽媽，我要謝謝妳幫我找了老師上視訊課程，這樣我的生命才不會只剩下打針、吃藥跟住院。」現在13歲的她已恢復健康、髮長及肩，只需定期回診追蹤，課業也絲毫沒落後，讓許多粉絲欣慰不已。
凱莉哥體會到血液對於維持生命的重要性，透過影片記錄女兒接受治療及輸血的抗癌過程，感動許多人。
小粉絲頻往返醫院輸血 凱莉哥傳遞捐血重要性凱莉哥回憶，小時候看著母親經常騎著車赴廟口捐血，把紀念品點心帶回來給自己，不懂為何吃個點心要這麼麻煩，即使過年寒流也不缺席。直到自己為人母，陪伴孩子經過化療輸血的過程，「需要別人的血液來幫助我們度過難關，我才知道，原來這些定期捐血的人，對於社會上的幫助這麼大。」
她也曾在簽書會碰過海洋性貧血女童粉絲，每2至3星期就要回醫院輸血，才能延續生命，因此以用血家屬及捐血者的身分傳遞捐血的重要性，「以前的時代崇尚為善不欲人知，現在的時代網路發達，要讓捐血的愛心發酵。」
凱莉哥除了藉由社群管道或演講呼籲民眾捐血救人，自己與家人也定期捐血回饋社會，希望藉此鼓勵病童與受血患者。
捐血總計多達11250c.c. 碩二學生「血牛」居冠
力挺捐血月的還有25歲文大碩二生文芃，他至今已捐血45次、總計多達11250c.c.，成為同年齡中捐血次數最高者。他笑稱屬牛的自己是「血牛」，從小看著父親捐血助人，17歲便開始挽起袖子捐熱血，只要10-15分鐘的簡單行動就能幫助他人的生命，很有意義。
血液基金會表示，受到少子化影響，年輕捐血者逐年減少，像文芃如此堅定持續捐血者，實屬不易。公關處處長黎蕾回顧，多年前另有一位年輕捐血人休假返家途中因救火不幸罹難，母親為完成兒子遺願，以賠償金和募款捐贈一台捐血車，協助募得許多珍貴血液，化小愛為大愛的精神，令人銘記在心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56345
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