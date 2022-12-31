天冷吃鍋、作息不正　30歲女滿臉痘消不掉求助中醫

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痘痘不只青少年會長 皮脂腺分泌旺盛就會衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，痤瘡俗稱青春痘，是台灣常見疾病，容易發生於青少年時期，因為賀爾蒙及激素分泌並未穩定而造成，除了青少年之外，成年人也是一個好發族群，尤其以皮脂腺分泌過旺的族群，像是熬夜、喜油膩飲食、肥胖的民眾。
主要發生在皮脂腺數量相對較多的皮膚部位，包括雙頰、面上T字部位胸口周圍和上背部。痤瘡可以依照皮膚外觀的表現區分為尋常性痤瘡、叢聚性痤瘡、痘狀性痤瘡，最常見到的皮損是膿疱、糜爛、滲液，若經久不治療後會有搔癢、鱗屑疤痕，最後造成苔癬化及皮膚增生肥厚的病變。
中醫怎麼看待痤瘡？ 常見兩種證型賴博政醫師指出中醫經典就曾提到痤瘡的記載，不論是俗稱的白頭粉刺或是膿疱等，像是在《諸病源候論》提出“面皰者，謂面上有風熱氣生瘡，頭如米大，亦如穀大，白色者是”。 此外，《醫宗金鑒》也提到：“肺風粉刺，此症由肺經血熱而成，每發於鼻面，起碎疙瘩，形如黍屑，色赤腫痛，破出白粉汁。日久皆成白屑，形如黍米白屑。”中醫認為體質的狀況，身體尺於一個陰血虛的狀態，加上有外來因素肺胃熱盛等，終究造成陰血不足，灼傷血絡後造成瘀熱痰互結，搏結氣血造成面部痤瘡。
賴博政醫師說明現代醫學將痤瘡歸類在皮膚附屬器官疾病，有大量研究曾探討飲食、吸菸、肥胖、壓力、遺傳、戶外活動等影響因子。而中醫則傾向由內而外，認為痤瘡有許多治療方法，常見的證型有兩類：
1.肺經風熱
常見症狀：面部尤其是額頭突然出現紅色丘疹，局部顆粒結節，不時有癢痛；舌紅苔薄黃，脈浮數。
治法：清熱散風。
2.濕熱蘊結
常見症狀：皮損紅腫疼痛，有出現化膿，常見於飲食口味重的民眾；兼有口臭，大便不順，偏硬，小便短赤；舌紅，苔黃膩，脈滑數。
治法：清利濕熱。
賴博政醫師說明，容易產生痤出的民眾，平時應養成清潔面部習慣，可以選用適合自己膚質洗面乳，針對特定容易出油部位加強清洗，額頭劉海、耳後等較容易忽略的部位更應注意、避免遺忘。此外盡量少熬夜或提早入睡；在飲食上宜清淡，不宜常吃過於辛辣、重口味的食物，像是燒烤、麻辣鍋等，便可壁面痤瘡反覆發作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56378
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