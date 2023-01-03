防範15年冠軍癌：大腸癌，營養師推這粥！簡單美味又健康。

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關係最密切的腸癌風險：飲食簡鈺樺營養師表示，常會聽人說「病總是吃出來的」，這句話套用在腸道疾病上，雖未必完全是對的，但也不完全是錯的，基因、遺傳、藥物、疾病、酒精、環境、壓力、生活習慣、肥胖都是影響因子，而和民眾關係最密切、影響最大、也最能著手改善並預防的就是飲食。
防腸癌飲食２重點：簡鈺樺營養師指出，民眾不論是外食或是自煮，日常都可以透過調整飲食，避免自己暴露於風險當中。包括攝取益生菌及相關製品、增加膳食纖維等正向幫助，以及減少精製糖、加工食品、飽和脂肪攝取、過多蛋白質攝取等負面影響，兩大方向都會有所幫助。
防範大腸癌營養師推這粥，簡單美味又健康！
高纖雙菇燕麥粥：既然知道增加膳食纖維、甚至是高纖飲食有助防範大腸癌，簡鈺樺營養師也介紹一道老少咸宜的「高纖雙菇燕麥粥」，其材料和做法都非常簡單，準備美白菇25克、鴻禧菇25克、燕麥片半碗、牛番茄半顆、雞蛋1顆、蛤蠣120克，以及適量的蔥、胡椒粉和鹽，煮熟後即可食用，準備起來相當方便又充滿膳食纖維和各種營養。
食材營養：簡鈺樺營養師指出，燕麥片、美白菇、鴻禧菇三者都含有非常豐富的水溶性膳食纖維，有助軟化腸道內的糞便，不僅有利避免便秘、長期排便不順，也可預防腸癌等腸道疾病風險。而牛番茄富含知名的抗癌營養素-茄紅素，可提供體內出色的抗氧化力，也可以補充每日所需的蔬菜量。至於雞蛋和蛤蠣兩者皆是優質的蛋白質來源，有助腸內細胞更新，且蛤蠣當中含有礦物質鋅也有助提升免疫力。
再忙也要定期糞便潛血檢查，助防15年冠軍癌-大腸癌！
簡鈺樺營養師也提醒，疾病、癌症常常都是無聲無息中發生，定期檢查顯得格外重要，實證醫學皆證明防癌檢查可有效降低癌症死亡發生率，及早發現、及早治療更可提高存活率。
據國民健康署統計資料分析，發現每2年1次的糞便潛血檢查，可降低約35%大腸癌死亡率。因此政府也補助50-74歲民眾可每2年進行1次免費糞便潛血檢查，民眾可多多把握，而在50歲前若自覺有出現相關症狀或為風險族群，也可以自費盡早檢查，更有助保障健康！
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