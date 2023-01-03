增肌減脂一起做？僅限「這2類」天選之人

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增肌
黃煜晏說明，當我們吃進過多的熱量，進入所謂的「高熱量狀態」，身體會將多餘的熱量先儲存起來，以應付未來可能會發生的飢荒狀態。通常身體會以「脂肪」的型態來儲存能量，這時如果刻意加上重量訓練，身體則會把能量同時儲存成脂肪跟「肌肉」，就是所謂的增肌。
減脂
反之，如果刻意吃得少，讓身體進入「低熱量狀態」，由於吃進來的熱量不夠細胞所需，身體就會燃燒之前儲存的脂肪，轉換成能量供細胞利用，就是所謂的減脂。
由此可見，增肌需要讓身體進入高熱量狀態，而減脂則相反，要進入低熱量狀態；由此可見，增肌和減脂的方法是相互衝突的，若試著結合兩者通常會兩頭空。
黃煜晏表示的確有少數天賦異稟的人類能夠同時增肌跟減脂，但比例非常少；除了這些基因強大的人之外，只有2類人可能同時增肌與減脂，就是「第一次飲食控制」的人，跟「第一次接觸健身」的人。
他進一步解釋，如果一個人多年來的飲食都不健康，突然開始控制熱量、吃天然食物、補充優質蛋白，這些新的刺激會產生相當大的影響，讓身體在低熱量的狀況下還能增肌，但這些驚人轉變的原因是因為身體對正式飲食控制還不熟悉，過幾個月細胞慢慢適應之後就會失效。
同理，一個從來沒有接觸健身的人，剛開始訓練的幾個月，因為重量訓練和有氧訓練的量都很大，身體對肌肉生長的能量需求很高，因此會大量燃燒體內儲存的脂肪，以達到能量需求，不過經過幾個月的訓練後，這種能力也會逐漸下降。
所以飲控初期跟健身初期，的確會有一段身體紅利，讓你能夠同時增肌又減脂，但幾個月後就會回到跟正常人一樣的狀態，這時候一定要按照計劃，分階段實施減脂跟增肌，才不會白忙一場。
本文經 黃煜晏醫師 臉書粉專《好日子診所》授權報導
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