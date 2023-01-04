大馬醫學生每月生活費僅700元　速食店吃剩骨果腹充飢

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據馬來西亞當地媒體報導，這名醫學生有天在速食店啃別人吃剩的骨頭時，被一名女子發現並上前了解，得知他是因為家境貧困，父親平常打零工，母親是家庭主婦，哥哥也還在念大學，家裡負擔非常大。他以特優成績考上醫學院，原本是喜事一樁，但私立大學醫學系學費十分昂貴，即使申請學貸還是不夠，父母每學期仍需支付馬幣5000令吉（約新台幣3.5萬元）的學費，每個月只能給他100令吉生活費，雖然完全不夠用，但他也不敢再跟父母多要錢。他每天晚上9點會到附近的速食店看看有沒有剩下的食物，店員也會把賣不掉的食物留給他，但如果當天店家生意太好沒有剩食，他就會在店裡的桌上找客人吃剩下的骨頭來啃，用這種方式果腹。
醫學生的生活狀況曝光後，善心人士幫他聯絡了當地專門照顧貧困家庭的善心人士「馬鈴薯叔叔」，「馬鈴薯叔叔」得知後，帶他到餐廳，並且點了4菜1湯讓他好好吃頓飯，學生用餐時非常激動，因為他已經很久沒有喝湯，也常常吃麥片過一餐。「馬鈴薯叔叔」也觀察到，這名學生的球鞋已經很舊，因為他沒錢買鞋。
這名醫學生的處境在馬來西亞引發熱議，不少民眾表示願意資助他，讓他可以吃飯，也願意買筆電等上學必備的用品給他，希望他可以好好念書，未來當個好醫生助人，就是對大家善心的最大回報。