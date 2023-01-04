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越南必朝聖「鳥籠咖啡館」！在籠中喝咖啡　順遊超文青咖啡公寓

越南必朝聖「鳥籠咖啡館」！在籠中喝咖啡　順遊超文青咖啡公寓
越南必朝聖「鳥籠咖啡館」！在籠中喝咖啡　順遊超文青咖啡公寓

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胡志明市咖啡文化興盛，走訪風格各異的咖啡館更是到胡志明旅遊時必排行程，其中位於高島屋百貨1樓的「cafe RUNAM」就以鳥籠咖啡館著稱，一座座懸掛在綠色叢林中的巨型鳥籠，讓旅客坐在其中喝咖啡，創意十足。

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鳥龍咖啡廳
鳥龍咖啡廳
▲位於胡志明市內知名的鳥籠咖啡館。 圖片來源 / 記者蔡玟君攝
胡志明市高島百貨
胡志明市高島百貨
▲鳥籠咖啡館就位於胡志明高島屋百貨內。 圖片來源 / 記者蔡玟君攝

鳥龍咖啡廳
鳥龍咖啡廳
▲鳥籠咖啡館現在更名為「cafe RUNAM」。 圖片來源 / 記者蔡玟君攝

鳥籠咖啡館早已在社群媒體瘋傳多年，原本咖啡廳名為「cafe terrace」，後來易主由越南連鎖咖啡廳「cafe RUNAM」承接，仍維持鳥籠咖啡館風格繼續營運。

鳥龍咖啡廳
鳥龍咖啡廳
▲懸掛半空的巨型鳥籠，提供消費者不一樣的喝咖啡體驗。 圖片來源 / 記者蔡玟君攝
鳥籠咖啡廳
鳥籠咖啡廳
▲▼除了咖啡外也提供特色飲品。 圖片來源 / 記者蔡玟君攝
鳥籠咖啡廳
鳥籠咖啡廳


咖啡館內座位區分為兩種風格，最吸睛的就是3座懸掛於半空中的巨型鳥籠，讓旅客可以坐在其中享受咖啡時光，周邊則以大量綠意植栽佈置，營造出宛如置身叢林中的鳥籠裡體驗。在餐飲部分，除了提供咖啡外也供應特色水果茶等特調飲品。

咖啡公寓
咖啡公寓
▲咖啡公寓已成為許多咖啡控到胡志明必朝聖景點。 圖片來源 / 記者蔡玟君攝

而距離鳥籠咖啡館步行約10至15分鐘的「咖啡公寓」，也是咖啡控必朝聖的景點之一，各種特色咖啡館齊聚在老公寓內，讓旅客一一探索，而知名咖啡品牌「%Arabica」現在也將進軍越南，未來在越南也能喝得到。

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感謝 ETtoday旅遊雲 同意轉載

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原文出處 : ReadyGo 越南必朝聖「鳥籠咖啡館」！在籠中喝咖啡　順遊超文青咖啡公寓

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