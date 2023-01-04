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來談情說愛！國家影視聽中心新春強檔推「台語片羅曼史」

▲國家電影及視聽文化中心將在春節過年檔期推出「純情淚．戀愛風：台語片羅曼史」影展，圖出自影展選片之一《丈夫的秘密》。（圖／國家影視聽中心提供）
▲國家電影及視聽文化中心將在春節過年檔期推出「純情淚．戀愛風：台語片羅曼史」影展，圖出自影展選片之一《丈夫的秘密》。（圖／國家影視聽中心提供）

記者黃雅琪/綜合報導

農曆年節將近，賀歲片紛紛上映，國家電影及視聽文化中心（下稱國家影視聽中心）於1月27日起推出適合闔家觀賞的「純情淚．戀愛風：台語片羅曼史」影展，精選7部台語愛情電影獨家放映，搭配情人節檔期一路熱鬧到2月中，邀請大家透過現代視角，觀看60到70年代獨有的台式浪漫！

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▲半世紀以前的台語片故事，實則相當前衛且充滿時代意義，像是影展選片之一《危險的青春》，就有顛覆性別權力框架的劇情設計。（圖／國家影視聽中心提供）
▲半世紀以前的台語片故事，實則相當前衛且充滿時代意義，像是影展選片之一《危險的青春》，就有顛覆性別權力框架的劇情設計。（圖／國家影視聽中心提供）
儘管串流平台已經大大改變了大家的觀影習慣，但「愛情」主題影視作品總是歷久不衰的票房靈藥。而愛情也正是台語片經典主題之一！盛極一時的台語片時代，為台灣電影創造了超過1000部的產量，在國家影視聽中心近幾年修復搶救影音檔案的努力下，留存近百部作品，讓觀眾得以看見台語片所紀錄下當代台灣社會風景，以及豐富的情感流動。

▲台語片不僅呈現豐富的情感流動，也紀錄下當代台灣社會樣貌，《五月十三傷心夜》的關鍵劇情，就發生在農曆五月十三日，大稻埕迎城隍的時候。（圖／國家影視聽中心提供）
▲台語片不僅呈現豐富的情感流動，也紀錄下當代台灣社會樣貌，《五月十三傷心夜》的關鍵劇情，就發生在農曆五月十三日，大稻埕迎城隍的時候。（圖／國家影視聽中心提供）
國家影視聽中心執行長李智仁表示：「回顧台灣歷史，雖然戰後本土語言與文化受到壓抑，但是台語電影有過一段精彩的黃金歲月，也曾經創作出相當可觀的作品。台語片也是當今許多世代成長過程中無可取代的記憶，但是以往較少有人或有管道能夠讓我們仔細觀察品味，重新探究它精采多姿的風貌。國家影視聽中心這次舉辦「純情淚．戀愛風：台語片羅曼史」影展，就是希望讓觀眾有機會再次回味60、70年代的台式浪漫，重拾美好的文化記憶。」

這次「純情淚．戀愛風：台語片羅曼史」影展，選映7部極具代表性的作品，《五月十三傷心夜（數位修復版）》、《丈夫的秘密（數位修復版）》、《危險的青春（數位修復版）》、《回來安平港（數位修復版）》、《難忘的車站（數位修復版）》、《三八新娘憨子婿（數位修復版）》，以及日前甫榮獲鹿特丹影展單元入圍殊榮的《龍山寺之戀（數位修復版） 》。影展日期自1月27日至2月26日。

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