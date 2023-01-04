來談情說愛！國家影視聽中心新春強檔推「台語片羅曼史」
農曆年節將近，賀歲片紛紛上映，國家電影及視聽文化中心（下稱國家影視聽中心）於1月27日起推出適合闔家觀賞的「純情淚．戀愛風：台語片羅曼史」影展，精選7部台語愛情電影獨家放映，搭配情人節檔期一路熱鬧到2月中，邀請大家透過現代視角，觀看60到70年代獨有的台式浪漫！
記者黃雅琪/綜合報導
儘管串流平台已經大大改變了大家的觀影習慣，但「愛情」主題影視作品總是歷久不衰的票房靈藥。而愛情也正是台語片經典主題之一！盛極一時的台語片時代，為台灣電影創造了超過1000部的產量，在國家影視聽中心近幾年修復搶救影音檔案的努力下，留存近百部作品，讓觀眾得以看見台語片所紀錄下當代台灣社會風景，以及豐富的情感流動。
國家影視聽中心執行長李智仁表示：「回顧台灣歷史，雖然戰後本土語言與文化受到壓抑，但是台語電影有過一段精彩的黃金歲月，也曾經創作出相當可觀的作品。台語片也是當今許多世代成長過程中無可取代的記憶，但是以往較少有人或有管道能夠讓我們仔細觀察品味，重新探究它精采多姿的風貌。國家影視聽中心這次舉辦「純情淚．戀愛風：台語片羅曼史」影展，就是希望讓觀眾有機會再次回味60、70年代的台式浪漫，重拾美好的文化記憶。」
這次「純情淚．戀愛風：台語片羅曼史」影展，選映7部極具代表性的作品，《五月十三傷心夜（數位修復版）》、《丈夫的秘密（數位修復版）》、《危險的青春（數位修復版）》、《回來安平港（數位修復版）》、《難忘的車站（數位修復版）》、《三八新娘憨子婿（數位修復版）》，以及日前甫榮獲鹿特丹影展單元入圍殊榮的《龍山寺之戀（數位修復版） 》。影展日期自1月27日至2月26日。