冠動脈阻塞高達99％　及時介入治療倖免於難

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運動心電圖檢查 輔以AI系統報告吳宏彬醫師建議陳伯伯使用運動心電圖檢查心血管狀態，運動心電圖顯示陳伯伯運動最大心跳每分鐘139下，ST段輕度下降呈現缺氧（註：運動心電圖ST節段位置較正常時低，或呈現線段較平，可能代表冠狀動脈缺血），依傳統人工判讀與風險因子評估(Duke Treadmill score)僅為冠狀動脈中度風險（冠狀動脈血管嚴重阻塞程度50％），屬於後續追蹤觀察，無需介入檢查。
為精準評估陳伯伯的心血管健康狀態，吳宏彬醫師採用「運動心電圖AI輔助判讀系統」同步判讀，透過大數據交叉比對心電圖的資訊，AI報告顯示：陳伯伯的冠狀動脈血管嚴重阻塞機率已高達72%，吳宏彬醫師進一步建議，應進行心導管冠狀動脈攝影作內部精密檢查，結果左前降支狹窄竟已高達99%，當下立即經皮冠狀動脈介入，並緊急置入心臟支架於冠狀動脈治療。
若有心血管疾病 更需注意血壓吳宏彬醫師指出，心臟本身所需的氧氣主要透過三條分枝的冠狀動脈供給，讓心臟保持完整的功能；當供給心肌血氧的任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞時，就會阻斷心臟的氧氣及養分供給，導致心肌缺氧，抑制心肌收縮，使心臟無法搏出正常血液量，嚴重者引起心衰竭或心律不整。
吳宏彬醫師分析，冠狀動脈阻塞通常是由於多重因素，例如抽菸、年紀大、糖尿病、高血酯等形成「動脈粥樣硬化」瘢塊而限縮血管的管徑。當病人運動的時候，因為管徑縮小造成供應心臟的血流不足，病人因而會有胸悶、呼吸喘等癥狀，臨床上稱為「冠狀動脈疾病或心絞痛」。當動脈粥狀硬化瘢塊發生破裂與血管內的血小板和凝血因子交互作用，快速形成血栓便完全塞住了血管，造成血管下游的心肌損傷甚至死亡，就是臨床上的急症「急性心肌梗塞」。
務必定期健檢 增加心電圖心臟影像科梁馨月主任說，衛福部統計民國110年國人十大死因，心臟疾病依然是高居國人第二大主要死因，僅次於癌症，且因心血管疾病死亡的人數每年持續上升，顯示國人心血管健康議題，需要被重視，運動心電圖是診斷冠狀動脈疾病的重要工具之一。
梁馨月主任進一步建議，中高齡族群為了瞭解與維持自身心血管健康，每年健檢不妨增加運動心電圖，進一步分析心臟運作，若增加透過人工智慧輔助分析，更能精準地預測心血管疾病演變，及早給予治療，防範未然。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56359
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