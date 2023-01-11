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求職大不易 百萬捐款支持「職涯經紀人」

▲黃氏夫婦捐助影響力教育基金會各項教育公益活動，關注青年培力就業、職涯規劃等議題。（圖／影響力教育基金會提供）
▲黃氏夫婦捐助影響力教育基金會各項教育公益活動，關注青年培力就業、職涯規劃等議題。（圖／影響力教育基金會提供）

生活中心/綜合報導

有感於社會教育資源不均，影響力教育基金會期望透過提供多元教育資源，為學習提供創新價值讓年輕人的未來更好。黃氏夫婦事業有成，特別有感於時下年輕人求職大不易，特別捐贈450萬元支持基金會的各項公益活動，希望基金會持續發揮教育的影響力，做好年輕一代的「職涯經紀人」。

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基金會執行長同時也是知名人力資源專家黃至堯博士表示，「職涯經紀人」關注兩大教育議題：教育平權、職涯發展。我們相信—學習，能讓未來更好！通過提供多元優質學習資源，幫助大家在人生不同階段，找到自我職涯的方向！
 
五年來，活動共計79,949參與人次；467位來自各地的學生參加了基金會舉辦的職涯培訓、職業探索課程找到未來方向；360行職場面面觀等影片也有137,593觀看次數；Career For Taiwan項目邀請到300多位職人導師，針對同學的職涯問題給予解惑；共有超過130家企業、學校及社福單位給予我們支持，共同發揮教育的影響力，基金會深表感謝。
 
職涯領航員項目，幫助新鮮人、大學生找到合適的工作。規劃核心職能系列課程，自我覺察找出天賦專長、探索價值觀、擬定職涯發展地圖，履歷撰寫攻略，讓資源及機會主動找上門。影響力講堂與宏盟媒體集團合辦，每月固定邀請來自各界的大咖分享，通過免費講座幫助大家提升職場競爭力，解答各種職場困惑與難題。
 
面對職涯，就像站在十字路口，不知道該往哪走，不免走上許多冤枉路，黃至堯博士認為，為自己設定明確的目標相當重要。「職涯經紀人」將提供多元學習資源，幫助求職者少走彎路，在不同人生階段找到自己職涯的方向，在求職路上順利前進。「職涯經紀人」已幫助近百位新鮮人，找到屬於他們的人生北極星！誠摯地邀請您一起Be an Influencer！活動訊息請關注影響力教育基金會臉書https://www.facebook.com/JAEF2017，聯絡人基金會執行秘書黃小姐02-89666522分機310。
 

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