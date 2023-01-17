孟慶而「尾牙禮服」太性感！轉身美背全露 長官也不敢看
「孟子第73代孫女」孟慶而在2020年金曲獎身穿爆乳禮服一炮而紅，擁有甜美長相、D級火辣身材的她，昨（16）日擔任科技公司尾牙主持人，「前後都露」的戰袍美到讓長官都不太敢直視她，貼文及照片一出，網友也紛紛大讚「好有氣場」、「性感大方」、「有誠意」。
娛樂中心／綜合報導
孟慶而昨日在臉書發文及照片，只見肌膚白皙的她穿著藍黑色細肩長禮服，禮服上點綴著滿滿的銀色亮粉，宛如將整片星空穿在身上，相當有氣質。而胸前深V更是直逼肚臍，深邃事業線、渾圓胸型一覽無遺；轉過身更猛，僅靠幾條細繩綁住，美背全露出，火辣程度爆表，她自己也不禁大讚：「禮服好美，美到似乎長官都不太敢直視我（哪來的自信）」。
孟慶而也在文內表示，這是第二次主持該間科技公司尾牙，「線上直播尾牙比實體尾牙難度高不少。要嗨、要得體、要有氣勢、也要更精準，而現場只有綠幕、工作人員，還有一旁準備抽獎，剛毅木訥、害羞靦腆的長官。素材有限，如何發揮到令人會心一笑的剛剛好，真的每句話都依靠從神而來的智慧！」還好尾牙結束後，客戶稱讚她分寸拿捏的剛剛好，讓她超級開心，「啊～～真的好開心啊！撒花轉圈」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「女神太性感好身材」、「早安，尾牙工作辛苦了，不失女神風範，順利完成工作任務，亮麗如初，你最棒了」、「好美！！！」、「性感大方」、「傳說中的背殺」、「人美…姿態也美」、「好有誠意」、「哇，超美的啦」。（編輯：郭佩蓉）