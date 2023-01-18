麥當勞「加1元多1件」優惠碼被挖出 爽吃雙倍鷄塊冰炫風
麥當勞開春超狂「加1元多1件」優惠被挖出！2023最大方歡樂送將於2/1～3/14，祭出4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、雙倍OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)，通通「加1元多1件」，相當於多1元就能吃雙倍！活動期間內使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有人氣美味6選1、加1元吃雙倍。
記者蕭涵云/綜合報導
麥當勞歡樂送現在正推出新春限定優惠，即日起至1/31，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起並輸入優惠碼「23Jan」，即可享熱經典那堤、熱經典美式或金黃地瓜條三選一「買1送1」。這次檔期都還沒結束，就被挖出下一波2023開春歡樂送超狂優惠！
麥當勞即將於2/1～3/14連續42天，推出食尚巨星「加1元多1件」超狂開春優惠，活動期間內，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風、雙倍OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典美式(冰/熱)，通通「加1元多1件」！
6款食尚巨星美味，包括熱門的麥克鷄塊、OREO冰炫風及金黃地瓜條都在優惠陣容內，相當於只要多1元就能吃雙倍。提醒大家，贈送品項限與點購品項相同；每筆訂單限用一次優惠；此活動僅限於麥當勞歡樂送服務，其他外送平台不適用。
另外，繼光香香雞歡度50週年慶，全台首創「黃金鴨香寶」，主打「撲克牌花色」造型的雞鴨塊，春節再推出「想發發」優惠價388元「開運聚財組」分享餐，放滿香香炸雞、阿根廷魷魚、黃金鴨香寶、甜心地瓜球等多樣人氣炸物。1/12～2/28並祭出雙重新春好運活動，天天抽獎香香炸雞紅包，還有機會「1人獨得10份香香炸雞」、甚至「1人獨得100份香香炸雞」！或短短6天內將送出1800份炸雞及各種贈禮，總獎項價值高達870萬。