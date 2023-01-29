孫協志電視看一半暴怒！甩遙控器飆罵「他」 原因曝光
孫協志日前上衛視中文台節目《一袋女王》，分享自己一秒爆走的另一面，透露看電視轉播球類比賽會暴氣狂念表現不好的球員，但看到純愛劇總是會隨時劇情起伏慘哭，最誇張的是近期上演的純愛劇，劇情還沒展開，他卻光聽到背景音樂就泛淚。
娛樂中心／綜合報導
有在打棒球的孫協志，看球賽時都很注重細節，尤其看到球員在關鍵時刻打不好，就會讓原本舒服地躺在沙發的他當場把遙控器甩掉，接著瞬間跳起來對著電視發脾氣，開始狂念球員，此外，他表示看到純愛劇會狂哭，之前很期待某部純愛劇上映，光看到預告就讓他雙眼泛著淚光，等到上片那一天，孫協志立刻點開第一集觀看，沒想到，故事還沒展開，他光聽到主題曲背景音樂，就激動到眼眶濕潤，錄影現場輕哼著主題曲時，還被主持人巴鈺抓包，驚呼說：「你現在已經在泛淚了！」
孫協志說，當劇情發展到男女主角不把內心感情說出卻又得分開那一段時，他甚至直接噴淚對電視機大喊：「為什麼不講！你為什麼不講！」第8集讓孫協志哭得最慘，還讓他一度崩潰生氣的哭罵為何劇情要這樣發展，一旁的主持人曾國城笑說：「是不是年紀到的關係啊？」孫協志有點不好意思的回說，其實自己從年輕時就這樣，對於純愛劇他總是又愛又怕受傷害。
另一位來賓丁寧分享，每次開車老公總愛在副駕指揮她如何開，有次兩人去美國，從奧勒岡到洛杉磯兩人要輪流開17小時的車，不料，丁寧開車時老公再度語音指揮，讓丁寧直接暴氣怒噴老公，讓老公獨自開好開滿，自己則在副駕安靜地開著咖啡看風景好不愜意。本集將於1月31日（二）晚上10點衛視中文台播出。（編輯：楊穎軒）