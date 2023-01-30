美食當前難忌口！　營養師分享「飲食小撇步」聰明吃好料

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3年菜聰明吃法學起來面對滿桌的美食，首先我們需要了解內心兩大面向：「自身需求」與「真實需求」，再做出明智的抉擇，不逃避、不壓抑，但也不隨便將就。營養師建議，圍爐年夜飯應適量小口吃，或與大家分食，都是很好分擔熱量的方式。年夜飯桌上常見一些熱量高、食材單一，且油脂含量高的菜餚，例如香噴噴的紅燒蹄膀、紅燒獅子頭及佛跳牆。對此營養師分享年菜的幾個聰明吃法。
- 紅燒蹄膀：盡量選擇瘦肉部位，不沾、不淋醬汁。
- 紅燒獅子頭：獅子頭製作通常使用肥豬絞肉，屬於高飽和脂肪酸。獅子頭通常會油炸定型，因此若是自煮，可以考慮加入大白菜、白蘿蔔等蔬菜一起燉煮，以減少油膩感，也要注意分量，建議一次只吃一顆剛剛好。
- 佛跳牆：佛跳墻的內容物超級豐富，包括豬腳、豬皮、排骨酥等較高油脂食材，和芋頭、蓮子、栗子。湯底會因為長時間燉煮，融入澱粉和油脂，更以勾芡增添口感，因此其熱量可想而知，更會造成血糖控制不佳者血糖上升，對此營養師建議少喝或不喝湯，或以熱水稀釋湯汁，都是不錯的方法。
▲ 年夜飯應適量小口吃，或與大家分食。（示意圖／Unsplash）
認清真實需求 應景零食停看聽每逢過年，人們總是會購買一些瓜棗類零嘴，在客人來訪時擺在桌上。這些我們熟知的杏仁片、瓜子、開心果、花生、寸棗等過年零嘴，均是高脂肪及高熱量食物。營養師叮囑，小吃幾口餘興可以，多吃零嘴對身體反而造成負擔，切忌過量。
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