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過年大吃大喝腰圍粗一圈！專家爲你解析「收腹」撇步

過年大吃大喝腰圍粗一圈！專家爲你解析「收腹」撇步
過年大吃大喝腰圍粗一圈！專家爲你解析「收腹」撇步

每日健康-每日都做得到的健康

新春佳節，許多人在和家人朋友開心聚會同時，也放開肚子大吃大喝。過年每頓飯菜都少不了油膩，大部分人都會出現脂肪攝入量過高的情況。一路吃到年後，你可能就會發現，腰間一圈「啤酒肚」悄悄找上門，不僅是外觀問題，更會威脅健康。

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▲ 過年大吃大喝，當心啤酒肚悄悄找上門。（示意圖／Unsplash）

測量腰圍這舉動，不僅能判斷腹部肥胖程度、反映內臟脂肪的堆積，是判斷心血管疾病風險高低的重要指標。 「腰圍過粗」的判斷依據，是男性腰圍90公分或以上，女性腰圍80公分或以上，就代表腰圍過粗。營養師高敏敏對此指出，許多研究和臨床經驗都發現，腹部肥胖、腰圍過胖，會增加心血管疾病機率。不同原因，會造成不同的胖肚子。

 

不同類型的「胖肚肚」

一、鮪魚肚

特徵：肥肥軟軟，坐下時會分成兩層，全身偏肉

原因：每天大魚大肉、無肉不歡、少吃蔬果

如何改善：建議從改變飲食觀念開始，每餐少吃肉，落實「每天蔬果579」

 

二、小腹肚

特徵：小腹肚通常出現在女生身上，特徵是肚臍以下的腹部凸起，尤其是穿緊身裙時，特別明顯

原因：經常便秘、久坐不動、經期不順、愛喝冰飲

如何改善：建議多吃蔬果、多喝水、多運動，注重經期前中後的調理

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▲ 嗜喝冷飲和酒，也會導致腰圍變粗。（示意圖／Unsplash）

三、啤酒肚

特徵：最常出現在男性身上，特徵是肚子圓滾滾，但其他部位不一定胖

原因：喝酒過量、吃加工食品、飲食中攝取過多鹽分和精製糖

如何改善：建議適量飲酒，不要吃太鹹或重甜，可多吃原型食物，改喝無糖飲料

 

四、壓力肚

特徵：肚子連帶整圈腰間贅肉，體重不斷上升

原因：壓力賀爾蒙刺激食慾，使脂肪堆積

如何改善：建議早睡早起、不熬夜，多補充礦物質，例如鈣、鎂或色胺酸食物，以幫助放鬆心情，也可藉由運動調整壓力賀爾蒙

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