過年大吃大喝腰圍粗一圈！專家爲你解析「收腹」撇步

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測量腰圍這舉動，不僅能判斷腹部肥胖程度、反映內臟脂肪的堆積，是判斷心血管疾病風險高低的重要指標。 「腰圍過粗」的判斷依據，是男性腰圍90公分或以上，女性腰圍80公分或以上，就代表腰圍過粗。營養師高敏敏對此指出，許多研究和臨床經驗都發現，腹部肥胖、腰圍過胖，會增加心血管疾病機率。不同原因，會造成不同的胖肚子。
不同類型的「胖肚肚」一、鮪魚肚
特徵：肥肥軟軟，坐下時會分成兩層，全身偏肉
原因：每天大魚大肉、無肉不歡、少吃蔬果
如何改善：建議從改變飲食觀念開始，每餐少吃肉，落實「每天蔬果579」
二、小腹肚
特徵：小腹肚通常出現在女生身上，特徵是肚臍以下的腹部凸起，尤其是穿緊身裙時，特別明顯
原因：經常便秘、久坐不動、經期不順、愛喝冰飲
如何改善：建議多吃蔬果、多喝水、多運動，注重經期前中後的調理
▲ 嗜喝冷飲和酒，也會導致腰圍變粗。（示意圖／Unsplash）
三、啤酒肚
特徵：最常出現在男性身上，特徵是肚子圓滾滾，但其他部位不一定胖
原因：喝酒過量、吃加工食品、飲食中攝取過多鹽分和精製糖
如何改善：建議適量飲酒，不要吃太鹹或重甜，可多吃原型食物，改喝無糖飲料
四、壓力肚
特徵：肚子連帶整圈腰間贅肉，體重不斷上升
原因：壓力賀爾蒙刺激食慾，使脂肪堆積
如何改善：建議早睡早起、不熬夜，多補充礦物質，例如鈣、鎂或色胺酸食物，以幫助放鬆心情，也可藉由運動調整壓力賀爾蒙
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