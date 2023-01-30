下背劇痛竟是「椎間盤突出」警訊！ 3C低頭族乃高危族群

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造成椎間盤突出的原因與危險因子一、年紀：好發於20-50歲
二、姿勢不正確：彎腰駝背、滑手機頸椎前傾
三、肥胖：體重過重，腹部突出導致腰椎壓力承受增大
四、腹肌背肌肌力不足或健身姿勢不正確：肌肉無力導致椎間盤支撐力不足壓力過大，容易造成椎間盤突出
椎間盤突出自我檢測一、有明顯舒緩與加重因子：噴嚏、咳嗽、彎腰時疼痛加劇，躺下時疼痛舒緩
二、合併有神經症狀：小腿、大腿後側有抽搐痛，患肢皮膚上發麻、感覺異常、下肢遲鈍、坐骨神經痛
三、站立時骨盆傾斜
四、腿部肌肉無力萎縮、反射消失
▲ 低頭族是椎間盤突出高風險族群。（示意圖／Unsplash）
現代人生活忙碌，最常接觸的就是3C產品，但卻對忽略了長期使用3C產品，對人體帶來不可逆的傷害。其中之一就是姿勢不正確，低頭族可能面對頸椎前傾的問題，年紀輕輕就可能患上椎間盤突出。小小的椎間盤突出，就可能造成極大的症狀與生活困擾。若你有下背痛的問題，或擔心有椎間盤突出的情形，請洽專業醫師尋求完整的治療計畫。
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