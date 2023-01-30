天氣寒冷膝蓋卡卡！骨科醫師大方分享「膝關節保養術」

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膝關節退化徵兆要當心造成膝關節炎的原因有很多，像是有外傷病史者，或是長期因爲工作性質需要上下樓梯、搬重物者、肥胖，或是婦女停經等，都會讓關節過度磨損，而且是不可逆的傷害，因此多多保養膝蓋，才能避免情況惡化。膝關節退化徵兆如下：
一、無法正常走下樓梯，必須一步步側走下樓
二、蹲不下，需要兩手撐著膝蓋才站得起來
三、站久會軟腳
▲ 在日常生活中應注意保養膝關節。（示意圖／Unsplash）
日常生活中的膝關節保養一、天氣冷時要注意保暖，避免關節受寒
二、旅行時使用輕便、附輪子的行李箱
三、使用推車搬運重物，做家事及搬重物時避免過多來回
四、若膝關節感到酸痛，最好是睡過一覺起來後就能恢復的程度，如果休息了一夜還是痠痛，表示運動強度已超過關節所能負荷
五、從事任何活動時，多坐下，少站立
六、建議膝蓋伸宜，實施抬腿運動訓練大腿股四頭肌
七、少蹲、少跪、少跑、少上下階梯，走平路散步即可
若你的膝蓋出現以上症狀，記得要趕快就醫，以免病況惡化。在日常生活中，就能透過許多小細節，來保養我們的膝關節。
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