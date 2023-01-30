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天氣寒冷膝蓋卡卡！骨科醫師大方分享「膝關節保養術」

天氣寒冷膝蓋卡卡！骨科醫師大方分享「膝關節保養術」
天氣寒冷膝蓋卡卡！骨科醫師大方分享「膝關節保養術」

每日健康-每日都做得到的健康

「退化性膝關節炎」是一種關節疾病，好發於4、50歲以上中老年人，症狀是膝蓋出現深深的抽痛。在彎曲膝蓋、久坐起身時，會聽到摩擦聲音，甚至感到膝關節無法使力、突然卡住。對此板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，天氣冷、關節卡卡，這是許多樂齡族會碰到的問題。若出現以下症狀，就有可能是膝關節退化的前兆。

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▲ 許多樂齡族會遇到膝關節退化的問題。（示意圖／Unsplash）

膝關節退化徵兆要當心

造成膝關節炎的原因有很多，像是有外傷病史者，或是長期因爲工作性質需要上下樓梯、搬重物者、肥胖，或是婦女停經等，都會讓關節過度磨損，而且是不可逆的傷害，因此多多保養膝蓋，才能避免情況惡化。膝關節退化徵兆如下：

一、無法正常走下樓梯，必須一步步側走下樓

二、蹲不下，需要兩手撐著膝蓋才站得起來

三、站久會軟腳

Unsplash
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▲ 在日常生活中應注意保養膝關節。（示意圖／Unsplash）

日常生活中的膝關節保養

一、天氣冷時要注意保暖，避免關節受寒

二、旅行時使用輕便、附輪子的行李箱

三、使用推車搬運重物，做家事及搬重物時避免過多來回

四、若膝關節感到酸痛，最好是睡過一覺起來後就能恢復的程度，如果休息了一夜還是痠痛，表示運動強度已超過關節所能負荷

五、從事任何活動時，多坐下，少站立

六、建議膝蓋伸宜，實施抬腿運動訓練大腿股四頭肌

七、少蹲、少跪、少跑、少上下階梯，走平路散步即可

 

若你的膝蓋出現以上症狀，記得要趕快就醫，以免病況惡化。在日常生活中，就能透過許多小細節，來保養我們的膝關節。

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