巴基斯坦清真寺爆炸增至87死　警察成攻擊目標

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法新社報導，遭遇自殺炸彈案攻擊後，這座清真寺的牆壁與屋頂塌陷，救援人員在瓦礫堆中搜尋生還者，連夜至少拉出9具遺體。
救援組織1122發言人費齊（Bilal Ahmad Faizi）向法新社表示：「今天早上，我們將移除最後一塊塌陷的屋頂，如此一來，我們才能找到更多遺體，但我們不認為有希望能找到任何生還者。」
白夏瓦主要醫院的發言人艾西姆汗（Muhammad Asim Khan）告訴法新社，有83人喪命，隨著更多遺體運到醫院，死亡人數不斷攀升。
路透社最新消息引述醫院人員報導，死亡人數增至87人。
至少有20名喪命的警察在祈禱儀式後下葬，現場有覆蓋巴基斯坦國旗的成排棺材。
倖存的警察阿里（Shahid Ali）說，伊瑪目開始禱告沒幾秒鐘，清真寺就發生爆炸。
47歲的阿里跟法新社說：「我看到黑色濃煙直竄天際，我為了保命跑到外面。」
巴基斯坦安全情勢惡化，目前尚無團體承認犯案。
白夏瓦的警察總部是白夏瓦戒備最森嚴的地區之一，情報與反恐機構都設在此處，隔壁設有區域秘書處。
發生清真寺爆炸案後，巴基斯坦各省宣布處於高度警戒狀態，政府設置檢查站並加強部署維安部隊，而在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），有狙擊手部署在建築上方與城市入口點。
巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）說：「恐怖分子將目標鎖定履行保衛巴基斯坦職責的人員，想藉此製造恐懼。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120131