鋼圈胸罩易得乳癌？　3個關於乳癌的迷思：你也可能深受其害

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在此，外媒《The Sun》為民眾整理出幾個最常見的乳癌相關迷思：
迷思1. 穿鋼圈胸罩、使用止汗劑、飲用含咖啡因的飲料會增加患上乳癌的風險？胸部較大或有乳房纖維囊腫變化的女性，罹患乳癌的風險較高？
事實上，至今並沒有科學依據能證實女性所穿的胸罩型別、緊身程度、衣著的選擇、使用止汗劑、飲用含咖啡因的飲料、乳房大小、乳房纖維囊腫變化與罹患乳癌的風險之間存有關聯性。
然而，隨著乳房越大或乳房組織的密度越高，會導致乳房的變化愈發不明顯，因此更需要細緻地進行乳房自我檢查，以確保能感受到所有深層組織。此外，有乳房纖維囊腫變化的女性可能較難區分正常組織和癌變組織，所以有必要讓醫生知道任何乳房的變化。
迷思2. 乳癌總是以腫塊的形式出現？所有乳房腫塊都是癌性的？
許多女性在檢查乳房時誤以為只需要檢查有沒有腫塊即可，但其實還有其他需要注意的變化。如果出現以下任何一個跡象，建議諮詢醫生以進行全面的評估：
- 乳房、上胸、腋窩或鎖骨周圍有腫塊
- 乳房皮膚出現變化，例如皮膚顏色異常、發紅、瘙癢、脫皮、增厚、凹陷
- 乳房大小或形狀的變化
- 乳房或乳頭疼痛
- 乳頭內陷或出現異常分泌物
據報導，乳房腫塊不一定是乳癌的徵兆，大約80%的乳房腫塊是由良性（非癌性）變化、囊腫或其他疾病所引起。但為了安全起見，一旦發現乳房腫塊，請務必就醫檢查。
迷思3. 乳房X光攝影檢查會使你暴露在大量的輻射中，進而增加罹患癌症的風險？
乳房X光攝影檢查所釋放出的輻射劑量非常低，且篩檢所帶來巨大的預防性益處遠大於輻射暴露的風險。乳房X光攝影檢查能偵測出觸診不到的微小腫塊，因此能有效診斷出早期乳癌，且越早發現乳房腫瘤的治療效果越好。
但年輕女性往往會因為乳房組織密度較高，進而導致使用乳房X光攝影也難以發現異常，在這種情況下，輻射量與檢查可能帶來的益處相比是不合理的，因此不建議年輕人將乳房X光攝影列為例行檢查。
如何進行乳房自我檢查？
定期執行乳房自檢很重要，建議每月做一次，以瞭解你的乳房的正常狀態，這樣才能更早地識別是否有任何變化。
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