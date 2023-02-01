小孩這樣帶「4招增加專注力」細節揭秘：環境、飲食、睡眠、運動

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1. 從環境著手
當孩子需要唸書或進行需要專注的活動時，應減少周邊環境的刺激，例如電視、手機、太吵雜的環境。試想若孩子正打算認真唸書，但是旁邊的家人卻開心的在看著電視、弟弟妹妹玩玩具玩地乒乓作響，任誰都無法專心。
2. 飲食調整
根據研究發現，注意力不足過動症的孩童平日里攝取較多的含糖飲料、食品添加物、甜食、油炸食物，而體內的維生素B群、鐵、EPA、DHA等營養素則較為缺乏。
建議家長要盡量減少孩子吃甜食餅乾、油炸物及含糖飲料，飲食上應選擇全榖雜糧類搭配足夠的蛋白質與蔬菜，全穀雜糧富含維生素B1，動物性蛋白質富含維生素Ｂ2、B6、B12，深色蔬菜含有豐富的B2、B9；此外，攝取足夠的EPA、DHA有助提高專注力，建議每週食用至少2次以上富含EPA、DHA的魚類，如鯖魚、鮭魚、秋刀魚、鮪魚等，每日可適量攝取植物性油脂類，如亞麻仁油、堅果、核桃等。
3. 良好的睡眠
小孩晚上睡不夠或者睡不好，都會影響到白天的專注力。大腦額前葉皮質負責處理注意力、創造性活動、積極性和抽象推理，特別容易受到睡眠不佳的影響。
以下是給兒童的睡眠建議：
4至12 個月大: 每天12至16小時 (包含白天小睡時間)；
1至2歲：11至14 小時 (包含白天小睡時間)；
3至5歲: 10至13小時 (包含白天小睡時間)；
6至12歲: 9至12 小時；
13至18歲: 8至10 小時；
午睡時間建議2至3歲為2小時以內，3至6歲為1.5小時，6歲以上控制在30分鐘以內，且午睡和晚睡的時間要至少間隔4小時。
我們可以試算看看，3歲小孩每天需要至少10小時的睡眠，扣掉午睡1.5小時，晚間睡眠需要8.5小時，每天7點起床準備上學，那麼晚上最晚睡覺的時間則是10點半；家長可以依照自己孩子的年紀既算看看晚上就寢的時間。
4. 運動
運動也是訓練孩子專注力重要的一環，肌肉骨骼的生長都需要經過運動刺激，腦袋也一樣。如果孩子沒辦法適度地發洩精力，反而會更躁動不安，所以不要一味地要求孩子坐在書桌前，要適時的帶孩子到戶外活動活動，也要提醒孩子們在下課時間也要起來跑跑跳跳，這樣上課時腦袋才不會打結。
本文經 洪千惠醫師 臉書粉專《千千醫師的媽咪養成之道》授權報導
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