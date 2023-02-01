元宵節快樂！LINE開工送免費貼圖21組：「隱藏版」曝光

小孩這樣帶「4招增加專注力」細節揭秘：環境、飲食、睡眠、運動

小孩這樣帶「4招增加專注力」細節揭秘：環境、飲食、睡眠、運動
小孩這樣帶「4招增加專注力」細節揭秘：環境、飲食、睡眠、運動

每日健康-每日都做得到的健康

相信許多長輩都有發現，現在的小孩好像比以前的孩子還難帶，常常在需要安靜的時候沒辦法冷靜下來、學習的時間也無法專注，兒科醫生指出，要增加兒童專注力，必須在學習時間減少周邊環境的刺激，平日里減少讓孩子攝取含糖飲料、食品添加物、甜食及油炸食物，要常常帶小孩到戶外運動發洩精力，並在晚上確保優質的睡眠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
誠心親子聯合診所兒科部院長洪千惠醫師在臉書粉專《千千醫師的媽咪養成之道》分享了4個「增加兒童專注力」的重要關鍵，供家長們參考：

千千醫師 授權提供
千千醫師 授權提供
1.   從環境著手

當孩子需要唸書或進行需要專注的活動時，應減少周邊環境的刺激，例如電視、手機、太吵雜的環境。試想若孩子正打算認真唸書，但是旁邊的家人卻開心的在看著電視、弟弟妹妹玩玩具玩地乒乓作響，任誰都無法專心。

2.   飲食調整

根據研究發現，注意力不足過動症的孩童平日里攝取較多的含糖飲料、食品添加物、甜食、油炸食物，而體內的維生素B群、鐵、EPA、DHA等營養素則較為缺乏。

建議家長要盡量減少孩子吃甜食餅乾、油炸物及含糖飲料，飲食上應選擇全榖雜糧類搭配足夠的蛋白質與蔬菜，全穀雜糧富含維生素B1，動物性蛋白質富含維生素Ｂ2、B6、B12，深色蔬菜含有豐富的B2、B9；此外，攝取足夠的EPA、DHA有助提高專注力，建議每週食用至少2次以上富含EPA、DHA的魚類，如鯖魚、鮭魚、秋刀魚、鮪魚等，每日可適量攝取植物性油脂類，如亞麻仁油、堅果、核桃等。

3.   良好的睡眠

小孩晚上睡不夠或者睡不好，都會影響到白天的專注力。大腦額前葉皮質負責處理注意力、創造性活動、積極性和抽象推理，特別容易受到睡眠不佳的影響。

以下是給兒童的睡眠建議：

4至12 個月大: 每天12至16小時 (包含白天小睡時間)；

1至2歲：11至14 小時 (包含白天小睡時間)；

3至5歲: 10至13小時 (包含白天小睡時間)；

6至12歲: 9至12 小時；

13至18歲: 8至10 小時；

午睡時間建議2至3歲為2小時以內，3至6歲為1.5小時，6歲以上控制在30分鐘以內，且午睡和晚睡的時間要至少間隔4小時。

我們可以試算看看，3歲小孩每天需要至少10小時的睡眠，扣掉午睡1.5小時，晚間睡眠需要8.5小時，每天7點起床準備上學，那麼晚上最晚睡覺的時間則是10點半；家長可以依照自己孩子的年紀既算看看晚上就寢的時間。

4.   運動

運動也是訓練孩子專注力重要的一環，肌肉骨骼的生長都需要經過運動刺激，腦袋也一樣。如果孩子沒辦法適度地發洩精力，反而會更躁動不安，所以不要一味地要求孩子坐在書桌前，要適時的帶孩子到戶外活動活動，也要提醒孩子們在下課時間也要起來跑跑跳跳，這樣上課時腦袋才不會打結。

 

本文經 洪千惠醫師 臉書粉專《千千醫師的媽咪養成之道》授權報導

延伸閱讀
掉髮與「維生素D」有關係？！揭開怕曬太陽的女生潛在危機　眩暈、失眠統統有解
幫切除雙側乳房抗癌雙寶媽找回自信！融合醫學與藝術　打造超逼真矽膠假體

臺大醫院AI揪「胃相」　降低胃癌發生率

筆記記下來！　醫師推薦「40歲後必吃」4營養：多吃可常保年輕健康

高血壓8人有1個漏診！　專家：測血壓「雙臂都要量」、數值較高者為準

睡眠呼吸中止症注意！　最新研究：睡覺時呼吸暫停竟有可能與癌症有關？

我是廣告 請繼續往下閱讀