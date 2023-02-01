咳到骨折！中醫揭「咳嗽3誘發原因」久咳不愈當心肌肉發炎

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康禾中醫診所主治醫師楊宗翰在臉書粉專《Dr.Alex 楊宗翰中醫師》發文說明，咳嗽是人體透過胸部、腹部和背部的肌肉強力收縮，進而壓迫到肺臟，將刺激氣道黏膜的異物、分泌物排出體外的生理反應。
楊宗翰指出，長期的咳嗽容易對肌肉造成傷害，久而久之演變成肌肉發炎，因此久咳不愈的患者容易一咳嗽就感到胸口、腹部疼痛。 尤其是患有骨質疏鬆症的老人，咳嗽對身體造成的衝擊更是劇烈，且老人家「咳到骨折」的案例並不罕見。所以千萬不能小看咳嗽的威力，若有長期咳嗽的症狀一定要想辦法治療。
誘發原因
誘發咳嗽的原因很多，可分成以下3類：
1. 外感咳嗽：即風寒、風熱所導致的咳嗽，也就是俗稱的「感冒」，多為急性感染，病程較短暫
2. 內傷咳嗽：因過敏性鼻炎導致鼻涕倒流、或胃酸逆流刺激咽喉所造成的久咳不癒；
3. 筋膜緊繃：當頸、肩、背、腰附近的筋膜，因冷到、感染、壓力、疲勞等因素而緊繃卡住時，身體局部循環會下降，使細胞的代謝物逐漸累積在筋膜層，形成「筋膜沾黏」而引發一連串的「阻塞效應」現象，此時當身體還有力氣自救時，可能製造一個又一個的咳嗽或噴嚏，來震開卡點。
楊宗翰提醒，由於個人體質不一樣，要治咳得先了解為什麼「咳」，才能對症下藥、藥到病除；若是常常很用力、掏心掏肺地咳嗽，但卻沒有痰也沒有鼻涕，且腸胃狀況也不錯，就很可能就是結構網絡張力已經失去平衡，身體試圖自救打開卡點；此時透過中醫師的「針撥療法鬆解沾黏，傷科手法還原骨架」，能有效調整筋膜張力，緩解咳嗽。
本文經 楊宗翰中醫師 臉書粉專《Dr.Alex 楊宗翰中醫師》授權報導
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