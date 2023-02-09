攝護腺尿道束帶系統　攝護腺肥大新式治療

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攝護腺肥大 需手術治療亞東醫院泌尿科歐正峰醫師表示，當攝護腺肥大會影響到病人生活品質時，就需要接受治療。傳統的治療方式為「電刀攝護腺刮除手術」，此手術雖有健保給付較為便宜，但因為是高侵入性手術，手術中出血量較大，術後需要放置尿管及膀胱沖洗，也會有逆行性射精之後遺症。
新一代攝護腺肥大治療─攝護腺尿道束帶系統(Prostatic Urethral lift-Urolift system)，以束帶方式把壓迫尿道的攝護腺束起來，將尿道打開，改善排尿障礙。攝護腺尿道束帶系統手術為低侵入性手術，因此手術時間短，僅需要30分鐘，並在局部麻醉或舒眠麻醉下即可完成。
術後恢復快 保留性功能手術過程中沒有切割或破壞攝護腺組織，術後恢復速度快，也不需要放置尿管或膀胱沖洗，改善了傳統手術的缺點。大規模研究已證實，術後症狀改善和生活品質跟傳統電刀刮除手術結果是相當的，卻可以保留性功能和射精功能。
歐正峰醫師呼籲有症狀的攝護腺肥大，不該當作老化的正常現象。攝護腺的治療除了改善症狀以外，保留性功能和射精功能，讓中老年人生活更有尊嚴、品質是目前醫療發展的趨勢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56698
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