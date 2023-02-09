壽司郎屁孩傳「自願退學」！鄰居曝日常模樣：本來很懂事

攝護腺尿道束帶系統　攝護腺肥大新式治療

攝護腺尿道束帶系統　攝護腺肥大新式治療
攝護腺尿道束帶系統　攝護腺肥大新式治療

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】攝護腺是男性特有的性器官之一，位於膀胱出口，將尿道包在其中，其功能是分泌液體，能夠保護精子。「攝護腺肥大」也就是攝護腺組織良性增生的現象，和攝護腺癌並沒有相關性，增生的攝護腺會壓迫尿道，造成病人排尿不順。隨著年齡的上升，身體器官老化，以及飲食習慣西方化，肥胖、攝護腺肥大的發生率有逐年上升的趨勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀

攝護腺肥大　需手術治療　

亞東醫院泌尿科歐正峰醫師表示，當攝護腺肥大會影響到病人生活品質時，就需要接受治療。傳統的治療方式為「電刀攝護腺刮除手術」，此手術雖有健保給付較為便宜，但因為是高侵入性手術，手術中出血量較大，術後需要放置尿管及膀胱沖洗，也會有逆行性射精之後遺症。

新一代攝護腺肥大治療─攝護腺尿道束帶系統(Prostatic Urethral lift-Urolift system)，以束帶方式把壓迫尿道的攝護腺束起來，將尿道打開，改善排尿障礙。攝護腺尿道束帶系統手術為低侵入性手術，因此手術時間短，僅需要30分鐘，並在局部麻醉或舒眠麻醉下即可完成。

術後恢復快　保留性功能

手術過程中沒有切割或破壞攝護腺組織，術後恢復速度快，也不需要放置尿管或膀胱沖洗，改善了傳統手術的缺點。大規模研究已證實，術後症狀改善和生活品質跟傳統電刀刮除手術結果是相當的，卻可以保留性功能和射精功能。

歐正峰醫師呼籲有症狀的攝護腺肥大，不該當作老化的正常現象。攝護腺的治療除了改善症狀以外，保留性功能和射精功能，讓中老年人生活更有尊嚴、品質是目前醫療發展的趨勢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56698

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

斷食太餓忍不住想吃？做對「飢餓飲食對策」偷吃也不怕失敗

煩死了，好想暴飲暴食！營養師示「6飲食原則」趕走負面情緒

突發「主動脈剝離」　開胸手術搶救成功

劉亞仁用的「牛奶針」是什麼？屬第4級毒品　3重點報你知

我是廣告 請繼續往下閱讀