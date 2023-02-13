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中國大陸供應商稱霸市場　2022 年度全球車用鋰電池出貨業績公佈

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

據海外調研機構稍早公佈的資料顯示，2022 年全球車用鋰電池裝車量來到517.9 GWh，相較 2021 年成長 71.8%，其中中國大陸寧德時代與比亞迪（BYD）兩大供應商表現相對突出，力壓南韓三大供應商。

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進一步細看各主要供應商的表現，第一名為中國大陸寧德時代，裝車量來到191.6 GWh，同比 2021 年成長 92.5%，市佔為 37.0%。第二名為兩間供應商並列，其一為同樣來自中國大陸的比亞迪，裝車量 70.4 GWh，年度成長幅度達167.1%，市佔 13.6%。此外，並列的品牌為南韓 LG Energy Solution，其裝車量、市佔率均與比亞迪相同，但年度成長率僅 18.5%，雖然與比亞迪近身肉搏，但氣勢有所差距。第四名為來自日本的 Panasonic，裝車量 38.0 GWh，年度成長率 4.6%，市佔 7.3%。第五名為南韓 SK On，裝車量 27.8 GWh，年度成長率 61.1%，市佔 5.4%。第六名同樣為來自南韓的 Samsung SDI，裝車量 24.3 GWh，年度成長率 68.5%，市佔 4.7%。

總結上述數據，中國大陸兩品牌市佔來到 50.6%，一舉囊括半數份額，南韓 3品牌則拿下 23.7%，而值得留意的是，南韓 3 品牌的裝車量相較 2021 年均呈現成長態勢，但整體市佔卻由 2021 年的 30.2% 下滑 6.5%，可見中國大陸品牌大幅成長的一面。此外，2023 年全球車用鋰電池總裝車量預計仍將持續成長約 40%。

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