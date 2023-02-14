雙車型選擇 Polestar 3 登陸澳洲市場

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Polestar 3 正式宣布進軍採用右駕的澳洲市場。Polestar 3 採用 400V SPA2 平台打造，外型上為符合 Polestar 豪華運動化的特性，其前艙蓋具有通風孔設計，車身側面也採用平整化把手設計，車頂相當流線，結合高聳的後擋風玻璃與尾翼，整體動感十足。尺碼部分長寬高分別為 4,900mm x 2,120mm x 1,627mm，軸距為 2,985mm。
配備上 Polestar 3 搭載首見於 Polestar 2 的 Google Android Automotive 14.5 吋車載資訊系統，與 Volvo C40 Recharge 一樣整合了 Google 地圖、Google Assistant 及 Google Play Store 等大量 Google 服務，更支援 OTA 軟體線上更新，未來將陸續提供新功能。材質應用上則響應環保選用經動物福利標準認證的皮革以及羊毛材質，並搭配豪華車款常見的 Nappa 來營造出高質感的氛圍。
動力部分搭載雙馬達系統與容量達 111kWh 電池模組，綜效輸出達到 489hp、85.7kgm，0-100km/h 加速可在 4.9 秒內達成，若升級 Performance 套件最大馬力將提升至 517hp、92.8kgm，百公里加速將所減至 4.5 秒。充電方面支援 250kW 快充，可於 30 分鐘內將電量從 10% 充電至 80%，同時也有雙向充電功能。
Polestar 澳洲品牌負責人 Samantha Johnson指出，Polestar 3 是 Polestar 在市場當中最備受期待的新成員，去年 SUV 在澳洲新車市場上占據 53%，相較於 2010 年成長幅度達兩倍以上，而清楚澳洲消費者需求有著更多用途的電動車款，因此這次 Polestar 3 將滿足這一點，並且帶來更加卓越、技術性高及可持續性的全新產品。