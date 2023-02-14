加入品牌最新設計語彙 Hyundai Verna 預告印度亮相

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Hyundai 近日宣布將於印度市場推出全新第六代 Verna。印度汽車市場近年蓬勃發展，對於經濟型的房車仍有強烈的需求，而深耕印度市場許久的 Hyundai 也因此再次針對 Verna 進行大改款更新，其中從官方公布的預告圖來看，其外觀設計將導入品牌最新的 Sensuous Sportiness 設計語彙，於車頭導入分離式頭燈組，並於前端導入貫穿式的 LED 燈組，中央則具備與 Elantra 相似的水箱護罩設計。車側方面相較於現行款更為流線，車門上的腰線採用雙層式的設計，並以更加立體的摺痕線條勾勒輪廓。而在車尾部分，則可見時下流行的貫穿式 LED 燈組，同時中央亦保留廠徽，而下方則整合 Verna 的銘牌。
目前官方並未透露 Verna 的內裝設計，不過根據印度媒體的報導指出，其將導入數位儀錶板和大型多媒體觸控螢幕，以及其他科技配備，包含通風前排座椅、天窗、恆溫空調和 ADAS 等，將會是在當地市場同級當中配備最先進的車款。
動力方面預計提供兩款動力，分別為 1.5 MPi 及 1.5 T-GDi 渦輪，前者最大馬力為 113 匹、後者則有 158 匹的表現，並有 6 速手排以及、IVT 變速箱，而 7 速 DCT 雙離合器則為 1.5 T-GDi 的專屬配置。
新款 Verna 已在印度市場開放當地消費者預訂，最快將於今年 4 月或 5 月正式推出，並與VW Virtus、Skoda Slavia 、Honda City和 Suzuki Ciaz 等對手抗衡。