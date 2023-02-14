大幅度乘用化 新款福特全順內裝公開

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江鈴福特再度公開新款全順的內裝設計，其雙 12.3 吋液晶螢幕為一大亮點。全新福特全順過在這次改款添加更多乘用化的配備，如中控台將會配上雙12.3吋液晶螢幕及電子排檔，並取消大量的實體按鍵讓整體視覺效果更具科技感另外這次也將導入由江鈴汽車自主研發的 JMC Dolphin生態服務系統、車用程式、個人中心帳號、商城、影音娛樂多媒體、百度地圖等，豐富整體的用車體驗。
另外這次還將導入整合雷達與車道輔助功能的鏡頭和雷達，真正實現主流乘用市場常見的主動式跟車系統，提供駕駛更加輕鬆、便利的駕駛體驗。其他配置方面，還將提供 AFS 主動式頭燈、自動啟閉頭燈、自動感應雨刷、64 色可調氣氛燈等。
除了內裝大革新之外，新款全順在外觀上也進行重新設計，車頭造型換上與歐規車型相似的面貌，採用家族化的六邊形水箱護罩，同時頭燈造型也改採橫向設計，內部也多出 LED 的光源，視覺感受上相較於現行款變得更為精緻。另外這次原廠也將會新增暗夜藍與鹽湖灰的車色，提供車主另一種選擇。
動力系統方面已確認提供全新的 2.0 汽/柴油渦輪動力，同時變速系統也將升級為 9 速自排變速箱，帶來效能更為優異的動態表現。