首推 GR Sport 車型 新一代 Toyota Agya 印尼登場

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新一代 Toyota Agya 正式登場，並首度帶來 GR Sport 車型。Toyota Agya 車系是Toyota 針對東南亞市場開發的小型掀背車款，最早於 2012 年印尼車展上首發亮相。而此次於印尼市場推出的新一代 Toyota Agya 與 Perodua Axia 為雙生車型，兩者採用相同的平台打造，而 Toyota 則是對應產品的家族化形象針對外觀進行重新修飾，外觀上可以看到水箱護罩加入Keen Look 設計，頭燈造型亦經過調整，整體視覺更加年輕動感。同步推出的 GR Sport 車型則提供黑色車頂的 Dual Tone 雙色車身設計，以及黑色的輪圈來添增個性化色彩。除此之外，Toyota 還表示新一代 Agya 的底盤設定亦針對當地的路面環境進行重新調校，帶來更為出色的行車質感。
車內方面則與馬來西亞即將推出的新一代Axia 相同，具備全新 7 吋數位化儀表板搭配 9 吋中控台觸控螢幕，以及多功能方向盤、Push Start Button和數位空調面板等，同時在印尼提供的 Toyota Agya 則具備Myvi主機系統，可支援Android Auto 和Apple CarPlay 手機連結功能。
動力配置方面目前官方尚未透露，不過原廠指出其將搭載全新的引擎取代原先的 1.0 升動力，預計是已率先採用在Toyota Raize 上代號為 WA-VE 的1.2L 自然進氣三缸引擎，搭配 D-CVT 變速箱，可發揮出 86hp 最大馬力表現，峰值扭力則有 112 Nm，預計帶來比起上一代車型更為強勁的性能表現，同時受惠全新的變速系統，節能方面也會有所增進。