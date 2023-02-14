Ford Tourneo Connect No.002 ---- 上下車是否便利？

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乘員欲進出一輛車的便利性，其實與幾個條件習習相關，包含門片面積、車門開啟角度、門檻及座椅高度等，而 Tourneo Connect 在這方面的表現整體來說算是相當不錯，三排乘員基本上進出大致便利。首先以第一排乘員的角度來看，Tourneo Connect 的門片面積寬大，開啟角度亦足夠，而其低門檻及合適的座椅臀點高度搭配 1,847 mm 的車高，基本上乘員進出時大致僅需微蹲，加上幾乎不需怎麼彎腰便可順利入座，表現可說令人滿意，不過開啟車門時自然得留心是否有障礙物。
第二排的體驗則與第一排相當，以成人角度來看，低門檻、合適的座椅臀點高度及足夠高的頂樑，讓乘員同樣僅需微蹲，不需大幅彎腰便可順利進出座位。至於車門部份，Tourneo Connect 的第二排兩側均採用手動滑門設計，滑開後供進出的開孔算是寬大方正（甚至還有特別向上延伸的設計），也較無需擔心車門觸及障礙物，只是偶爾當車輛停妥於向前往下傾斜的地點時，滑開車門便需出點力，這點應與多數手動滑門的車輛相同。
第三排方面，其進出便利性其實主要受到車廂內高度及第二排座椅變化影響，而上述兩點 Tourneo Connect 的表現均頗優異。在廂內高度部份，Tourneo Connect 起初設計時為了能滿足載貨需求，那突破 1.8m 的車高及偏低的底板，便營造出足夠的車室高度，而座椅變化則是小七哥當初看中它的原因之一，其第二排座椅支援下潛式平坦收折，幾乎不影響第三排進出動線。
總結前述，Tourneo Connect 對於成人來說是輛上下車相當便利的車款，甚至拿它來接送家中行動略微不便的長輩，相信亦不難勝任。而有關近期使用情形方面，主要仍以小七哥本人代步及擔綱記者會往返、拍攝工作等公務用途為主，而目前該車已完成安裝部分配件，其心得及油耗數字將於後續篇幅進行彙報。