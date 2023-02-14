加速實現電動車普及化　Ford 將在密歇根州興建磷酸鐵鋰鋰電池工廠

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Ford Motor Company 董事長 Bill Ford。這座名為 BlueOval Battery Park Michigan 的工廠計畫將在 2026 年正式啟動生產。根據協議，Ford 的全資子公司將使用寧德時代 (CATL) 提供的電池生產技術和服務，每年可為約 40 萬輛 Ford 電動車提供動力電池，並為美國創造多達 2,500 個以上的工作職缺。
Ford Motor Company 總裁兼執行長 Jim Farley。磷酸鐵鋰 (LFP) 電池擁有強大的耐用性，可以承受更頻繁和更快速的充電功率，減少對鎳和鈷等關鍵礦物的依賴，將有助於為福特的各種下一代純電乘用車和皮卡 (Pick-up) 提供動力。官方更表示在新電池廠啟用之前，今年就會率先安裝於 Mustang Mach-E 和 2024 年式的 F-150 Lightning，以提高產能，並減少客戶的等待交車的時間。
面對電能新浪潮，Ford 全球以堪稱品牌企業史上最大規模的變革積極佈局，預計在 2026 年前投入高達 500 億美元，興建技術先進的 Blue Oval City 電動車生產園區、電池模組研發中心等硬體設施；成立電動車專責部門 Model e，加速車輛聯網、前端軟體平台等不同技術應用層次，陸續推出 Mustang Mach-E、F-150 Lightning、E-Transit 等純電車款，挑戰 2026 年超過 200 萬輛的電動車年產量。