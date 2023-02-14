Civic e:HEV、X-Trail e-POWER 2WD、X1、M4 CSL 等多款新車現身　經濟部能源局 202

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進口燃油小客車方面，本月可說是車款雖少，卻充滿重磅新車，如今日上市的 Nissan X-Trail e-POWER 便繼先前以 4WD 車型先行取得 17.5km/L 平均油耗數字後，再以 2WD 車型繳出 19.3km/L 的成績，而將在 2/23 發表的 Honda Civic e:HEV 更達到 23.7km/L 的平均油耗數字，至於現正預售並預計在 2/23 發表的 BMW X1 sDrive18i 則擁有 15.5km/L 的平均油耗表現，而去年上市的 Mercedes-AMG C 43 4MATIC+ Estate 也出現在送測清單之中，另外也可見到新年式的 Infiniti QX50 前驅版本及 Porsche 718 Boxster S。
大改款 Nissan X-Trail e-POWER 2WD 車型繳出 NEDC 測試標準下 19.3km/L 的平均油耗數字，4WD 車型則為 17.5km/L。
Honda Civic e:HEV 的市區平均油耗為 27.9km/L，非市區平均油耗為 21.74km/L ，綜合平均油耗則為 23.7km/L，能源效率達 1 級。
BMW X1 sDrive18i 的平均油耗為 15.5km/L。
Mercedes-AMG C 43 4MATIC+ Estate 的平均油耗為 11km/L。
在進口燃油小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，在 1 月份僅有 Land Rover Defender D300 柴油動力車款通過測試，90 車型與 110 車型的平均油耗數字均為 11.9km/L，兩者差異在於市區以 110 車型略佳，非市區則以 90 車型為佳。
BMW M4 CSL 擁有 550hp 最大馬力，也較標準的 M4 減輕約 100 公斤車重，平均油耗為 9.7km/L。
電動車部分，1 月份無原廠或總代理送測的車款，3 款通過測試的車型均由貿易商平行輸入引進，分別是 Fiat 500e、Volkswagen ID.3 Pro 及 Tesla Model S。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。