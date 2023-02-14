新臺幣 151.9 萬元起　第四代 Nissan X-Trail e-Power 正式在臺發表上市

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第四代 X-Trail 提供 5 種車色選擇和 3 種雙色加價選擇，外觀方面採用 Double V-Motion 車頭設計，採 AI 光型 LED 矩陣頭燈和 3D LED 光流尾燈，全車空氣力學較前代降低 5% Cd，另外配有全景式玻璃天窗、無飛濺式雨刷、19吋雙色五輻式鋁圈、車頂行李架等等。
內裝方面，在肅靜工程經過優化加強並具備 ProPILOT 駕駛輔助系統，符合 Level 2 半自動駕駛等級。此外，雙層隔音玻璃、Bose 環繞音響、12.3 吋數位儀錶及 10.8 吋 HUD 抬頭顯示器均出線，理應能滿足消費者期待。
動力方面，原廠強調 Nissan X-Trail e-Power 為「不用充電的電動車」，以1.5 升版本 e-POWER 系統，透過引擎為鋰電池充電，搭配可驅動/回收電能來發電的電動馬達以及 e-Pedal 單踏板控制功能，達成接近純電動車的駕馭體驗，兼具節能表現。e-4ORCE電子四驅穩定系統可使過彎與煞停更加平穩舒適。另外，VC Turbo 引擎壓縮比可在 8.0~14.0 間自動切換，搭配前馬達可達 204PS/33.7kgm 最大輸出，後軸則有 136PS/19.9kgm，綜效馬力來到 213PS，續航里程達 962 公里，平均油耗為 17.5km/L。
Nissan X-Trail 自 2021 亮相以來就受到各國市場的熱烈矚目，在日本上市兩周內銷售突破 12,000 台，來到臺灣後，首波配額 600 台預售即完售，而裕隆日產在這次發表會亦表示已成功向原廠爭取更多供應量，未來在中型 SUV 市場的表現叫人看好。