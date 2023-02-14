折合新臺幣約 26.7 萬起　大改款 Perodua Axia 於馬來西亞上市

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內裝方面，入門車型採用傳統的指針式儀表 (具 LCD 資訊顯示幕) 和傳統 MP3 收音機，並以布料作為鋪陳，冷氣控制為旋鈕式；頂規的 AV 車型則享有 7 吋 TFT 數位化儀表及 9 吋多媒體觸控介面，另加入皮質搭配織布材質的 Dual Tone 座椅來添增車內的質感氛圍，並擁有數位化空調控制面板。安全配備部分，在頂規車型上將導入 6 具安全氣囊，同時全車系統一標準配備 ABS 防鎖死剎車系統、VSC 車身動態穩定控制、HSA 坡道起步輔助等安全科技輔助配備，且在頂級車型上提供 Perodua Smart Drive Assist 主動安全系統，包括主動緊急剎車，車道偏離警示，車道偏離輔助，車側盲點偵測等。
全新 Perodua Axia 採用DNGA 模組化平台 (Daihatsu New Global Architecture)，全車系搭載 1.0L 1KR-VE 直列 3 缸自然進氣汽油引擎，變速箱從傳統的 4AT 變成 D-CVT 無段變速系統，可輸出 67 Hp@6,000rpm 最大馬力和 91Nm@4,400rpm 峰值扭力，平均油耗達 25.3km/L，搭配 ECO Idle 系統的頂階車型則可一舉來到 27.4km/L，對於瞄準的客群來說相當具有吸引力。
Perodua (第二國產車) 是馬來西亞最大的汽車製造商，最早成立於 1992 年，主要生產價格親民的小型汽車，旗下多款車款與 Toyota 和 Daihatsu 共享諸多零件，近年更將事業版圖拓展至歐洲及北非等地。