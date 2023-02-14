Civic e:HEV、X-Trail e-POWER 2WD、X1、M4 CSL 等多款新車現身　經濟部能源局 202

折合新台幣約 133.6 萬元起　澳規 Toyota GR Corolla 編成價格公佈

7Car 小七車觀點

澳洲 Toyota 原廠今（2/14）日宣佈，GR Corolla 將於今年三月份進駐市場，初期採 GTS、Morizo Edition 兩種編成設定，報價分別為 62,300、77,800 澳幣起，折合新台幣分別約 133.6、166.9 萬元起。

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GR Corolla 乃基於常規 Corolla 強化性能而得，其外觀具備專屬運動化視覺元素，進以提升空力及冷卻效率。動力規格方面，GR Corolla 採用原自 GR Yaris 之 1.6 升三缸渦輪直噴引擎，但在強化活塞、連桿等部件，並加大噴油嘴、冷卻等系統之下，最高輸出上調至 300hp / 37.8kgm，變速箱則搭配六速密齒手排型式，並具備自動退檔補油機能。除了動力之外，GR Corolla 亦採用四驅設定，其前後軸均具備 Torsen 限滑差速器，另外懸吊也重新設定，前後輪擁有更寬的輪距，彈簧、減震筒係數同樣為專屬調校。

內裝重點配備部份，包含 12.3 吋全數位儀錶、8 吋多媒體系統（含 Apple CarPlay / Android Auto）、全彩 HUD、JBL 音響、加熱前座椅及方向盤。至於定位更為激進的 Morizo Edition，其具備碳纖維車頂，最大引擎扭力增加3.1kgm，變速箱齒比亦重新設定，並搭配 18 吋 BBS 鍛造鋁圈及 Michelin Cup 2 車胎，內裝也標配兩張桶型座椅（拆除後座）附紅色安全帶。

GR Corolla 進駐澳洲當地市場後，為繼 GR86、GR Supra、GR Yaris 之後第四輛GR 車款，而 GR Corolla 於當地首年配額僅有 700 輛（Morizo Edition 更僅 25輛，今年稍晚進駐當地）。至於台灣市場方面，由於前述三輛 GR 車款台灣均有販售，因此 GR Corolla 推測理應具備與國人見面的機會。

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