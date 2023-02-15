彷彿漫步在雲端，究竟CITROËN百年來如何執著於「舒適」？

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但有個品牌不一樣，提到它，資深車迷直覺便與舒適帶來強烈聯想，那就是向以行路質感聞名於世的法國百年汽車品牌CITROËN雪鐵龍汽車。事實上，除獨樹一格的法式美學外，在行車舒適性部分，CITROËN同樣比對手來得志得意滿幾許，畢竟創廠一世紀以來細數不盡的創新設計，顯而易見皆為提升乘坐品質與駕馭感受而生，翻閱品牌歷史，也能看出對於體貼乘員乘坐舒適性之努力。
完美乘坐品質代名詞 — CITROËN
1919年CITROËN首款車問世，「舒適」便為此風格獨具之法國品牌另一代名詞，基本上，舒適聽來很抽象，但CITROËN設計團隊百餘年來卻始終以此為主軸，期望提供讓車主及乘客最理想的乘坐禮遇，而時間軸推移至今，CITROËN更系統性的將舒適歸納成四個方向，分別為行駛舒適性、生活舒適性、功能舒適性及心理舒適性，透過全方位考量，使每一輛CITROËN皆具備趨近完美的行路品質與優異的乘坐者體驗。
行駛舒適性 — 從容自若的座艙質感
首先，CITROËN強調的便是行駛舒適性，簡言之，就是盡可能過濾外部物理干擾，想盡辦法將座艙與外界隔離開來，以實現安定沈著也靜謐的行駛感受。這話說來豈止簡單，但要實踐卻等同天方夜譚，車輛行駛在道路，地面崎嶇、加減速慣性、轉彎離心力、風阻震動乃至風切與環境噪音勢必如影隨形，因此所有汽車工程師與設計師都需不斷推敲持續精進，方有可能稍稍企及標的，就此部分而言，從1919年第一款大量生產的歐洲車 — CITROËN TYPE A上便得見端倪，像是電啟頭燈、軟墊座椅及設定巧妙的彈簧式懸吊，或許在今天看來很基本，但在百年前等同制定了乘用車的標準規格，理所當然震驚車壇。隨後CITROËN持續進化，當然也包含攸關舒適的諸多面向，像是鋼製車體、煞車倍力器、橡膠引擎腳、單體式車身、液壓煞車、獨立懸吊、液壓懸吊以及電子式懸吊等，都是不同時期CITROËN引領車壇且有效提升乘坐舒適性的創舉。
進步的腳步不能停歇，能夠降低路面震動的座椅，同樣也是CITROËN始終專注的環節，除CITROËN TYPE A之外，像是1922年隨即為CITROËN TYPE C設計出更討喜之座椅，其優異的乘坐感受使法國對岸的英國運將也紛紛拿來當作出租車，也因其舒適特性，CITROËN TYPE C亦深深吸引女性車主喜愛，甚至連當時教皇也慕名而來納為座駕。而1934年CITROËN TRACTION AVANT框架與坐墊分離式座椅設計，以及1948年CITROËN 2CV輕便卻舒適的吊床式座椅，甚至1955年DS及其後繼多款旗艦級產品，對於座椅泡棉密度、回彈係數、椅面材質、大腿支撐及腰部承托的再升級，也都是CITROËN持續在乘坐體驗精進的表現。直至今日自當代CITROËN C5 AIRCROSS同樣可見設計團隊對於乘坐感受竭盡所能之努力，無怪乎每次接觸到CITROËN，都能體驗極其美好的行駛舒適性。
生活舒適性 — 自在便利的座艙體驗
由於乘員處於座艙中，整體空間的規劃自也成為舒適與否的重要指標，對此CITROËN以之對應的是生活舒適性的考量，亦即透過更實用的車室空間與行李廂設計讓使用者更加便利。
同樣的，如此理念並非近期方才落實，追溯至CITROËN創廠初期產品，像是1923年的CITROËN B2 TYPE即供消費者選擇更多座位數或更大的行李廂，隨後CITROËN C3 TYPE TORPÉDO更可在雙座與三座間彈性調整行李廂容積，名聞遐邇的CITROËN TRACTION AVANT則提供各種座椅佈局，甚至為了空間多樣化也成就了史上首個掀背造型，稍晚問世的CITROËN 2CV更以拆卸式座椅、車頂、可沖洗底板與可擴延的置物區塊，成為車壇首款模組化座艙車型；而不同時期身負品牌旗艦重任的CITROËN DS和CX則利用充裕的軸距與空間，具備擴展至六座或七座的機能性，以滿足不同消費者需求，至於CITROËN ZX或C2等尺碼緊緻車型，則設有可前後滑移的後排座椅，CITROËN C2甚至連後座椅背傾角都能自由調整，簡直開當代多功能座椅思維之先河。
除乘坐與行李廂部分，座艙內攸關舒適性的設計還包括各式置物空間的配置，事實上，這也是我們試駕時最能感受設計者用心與貼心的部分，像是放大到極限的手套箱、座椅下方抽屜、升降式儀錶表台儲物盒、座椅與內飾上各式口袋與小袋或彷彿商務客機般的頂置式儲物箱，都能在歷代CITROËN車款得見，而今像是CITROËN C5 AIRCROSS或者BERLINGO更是集品牌之大成，幾乎所有你能想得到的地方，都已被賦予聰明好用的置物機能，當然也讓每個乘員身處車室都能感到自在且愉快。
功能舒適性 — 親和就手的駕控介面
除了行駛與生活舒適性，新世代車款對於操作介面的設定，也是攸關一款車好不好上手甚至討不討喜的重要關鍵，若能更符合人體工學，不僅方便駕駛更輕鬆的使用各項功能，同時也讓操作過程更便捷，減少分心可能帶來的危險，特別是在這個數位化時代，越來越多的車用系統改採圖像顯示呈現，如何讓介面更友善，同時利用全新技術與功能強化舒適性，則成為眾家車廠急欲面對的課題。
而其實早在半個世紀前，CITROËN便開始對此多有著墨，無論初期的鍵盤式設計，甚至後來圍繞在方向盤周圍獨特的按鍵介面，都讓駕駛者不用分神便能操作各種功能，且CITROËN也在儀錶設計帶來創見，不僅早已將所有顯示儀錶皆擺放在駕駛者眼前，甚至當前最夯的數位儀錶，其實早在1985年的CITROËN BX DIGIT便已實現，而像是CITROËN C4的中央固定式方向盤、DS的主動轉向頭燈、SM液壓停整水平頭燈以及C6的HUD抬頭顯示器等細數不盡的巧思，也都是CITROËN專注功能舒適性的證據，時至今日諸如MirrorLink顯示幕與Apple CarPlay / Android Auto行動裝置連結，也同樣為了如此初衷而規劃設計。
心理舒適性 — 紓壓舒暢的和諧情緒
最後當然也得顧及心理舒適的層面，亦即確保全車駕乘者皆能輕鬆且愉快的享受用車環境，具體的實踐除了寬敞空間外，以採光及燈光打造座艙氛圍也是CITROËN最擅長的優勢，事實上，早在CITROËN 2CV與DYANE時期的設計師便以全開式車頂引入光源，迄今全景式透明車頂依舊是CITROËN的招牌亮點之一，不止如此，這個法國品牌向來也愛在車窗配置大做文章，舉個最極端的例子，CITROËN XM即採用13面玻璃打造環車採光，而CITROËN C4 PICASSO則以5.3平方公尺的超大車窗面積帶進更多的美好景緻；除此之外，人造光源也是CITROËN設計師的最愛，不信看看最新世代CITROËN C5 AIRCROSS或BERLINGO，你就知道他們是怎麼把車內燈光與氣氛燈用到淋漓盡致，更別說還外加令人垂涎的設計美感，就連香氛與空氣清淨功能也無微不至一併奉上。
另外，CITROËN也始終致力於讓車主更安心，像是現在買車必定附上的車主手冊，當年即為這個法國品牌的創舉，而今已成為重點配備的駕駛輔助系統，也經常是由CITROËN帶起潮流，事實上，早在2000年代他們就為旗下的CITROËN C4、C5和C6配上歐洲車廠首度量產化的車道偏移警示系統，至於像是主動煞車輔助、主動車距控制定速巡航、盲點偵測、胎壓偵測、斜坡起步輔助乃至自動頭燈等機制，如今在各式CITROËN車款上都能協助車主更輕鬆安全的抵達目的地，不只有效減壓排解無聊，還能提升駕駛者的興致。
講再多不如請上座
導因於此，像之前我們試駕CITROËN C5 AIRCROSS，那種宛如魔毯般的行駛感受果然其來有自，透過一世紀以來各式CITROËN所奠定的基礎，包括行駛上、生活上、功能上與心理上的舒適度面面兼顧，當然得以打造同級對手中最強大的乘坐品質，實際感受超乎想像的滑順且和諧，不過正如文前所述，無論如何具體介紹，關於舒適性當然比不過親身坐上一坐，真正體驗過，才會知道這群CITROËN設計師與工程師這麼多年來究竟都在執著些什麼。