▲ 容貌微修、補足數位應用，能維持銷售力度嗎？Luxgen URX NEO 試駕

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而 Luxgen 自宣告品牌電氣化進程以 n7 揭開序幕後，品牌也針對主視覺一併換新，而官方顯然也需要持續推進現有產品，在維持足夠獲利下來順利完成過渡，也因此，Luxgen 首先便是拿 URX 開刀，將設計面調整成與品牌策略相符，並且重整編成，而這輛在各位眼前的 URX NEO，則為 7 人樂活版。
一如前述，本次 URX NEO 的改款將較大的重點篇幅都放在設計的重整與更新，最明顯的改變在於車頭造型上的更動，除了將品牌 Logo CI 全數更換為純文字式樣，下方水箱護罩也一併改成點陣式設計，搭配兩側那無比誇張的飾板，在隨改款而推出的璀璨金車色，確實營造出有別以往 URX 給人較為呆板的印象。至於車側、車尾的更動幅度就不若車頭來得如此大，唯一能看到不同之處，在於輪圈換上了雙色切削式樣，採 225 / 50 R18 的輪胎也與先前相同。
URX NEO 另外一個優化項目，在於車機軟體的升級，12 吋直立式觸控螢幕，其軟體升級為 Think+ 5.0，除了在 UI 人因介面上有所差異，連同觸控模組也換為電容式控制，簡單來說，在針對螢幕進行點按時，比起舊世代式樣而言更加流暢快速，不過，最重要的還是 Think+ 5.0 終於支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧型裝置互聯功能，補足現今數位用車主流最關鍵的一塊拼圖。
說到 URX，相信各位有興趣的讀者最在意的還是本車的空間機能，而這項優勢直到邁入 NEO 世代表現都同樣不俗。首先，只要是七座規格，URX NEO 的第二排右方座椅都標準配有一鍵收折功能，藉此騰出空間進出第三排。談及第三排座椅，URX NEO 會設置第三排座椅的目的，在於讓家庭裡身型較小的孩童、或是短程臨時乘載需求而設，畢竟空間還是有一定的侷促性在，但很可惜的是第三排並未配有 ISO FIX 兒童安全座椅固定釦，這點很建議原廠納入未來年式更新時的升級項目。
此外，本次試駕的 7 人樂活版，搭載了多功能斜坡板，透過後保桿下翻的方式形成連動，最高乘載重量為 300 公斤。這對於那些有身心障礙者承載需求的消費受眾而言，在百萬級距就可購得具備友善裝置的休旅車，是 URX 一直以來最值得肯定之處。
動力部分，URX NEO 依舊採用了那具與 U6 GT 相同的 1.8 升直列四缸渦輪增壓引擎，具備雙渦流技術，搭配出自愛信之手的手自排變速箱，造就出 202 hp / 30.5 kgm 的峰值出力。也因為有渦輪的助力緣故，每次試駕 URX 的整體動力感受上一直都不算太差，低轉就有豐沛的扭矩推力也恰巧是這類聚焦在「家用」取向的 SUV 所需要的調校成果。
不過，懸吊一直是個人認為 URX NEO 可以再改善之處，以麥花臣、後拖曳臂為基礎所設定出的圈簧韌性都偏向軟調，而這類非獨立懸吊系統的特徵在於單邊所遭遇的彈跳會連帶影響到另一側，這也造成在行經到處坑坑疤疤的路面時，車內的晃動感會比想像中明顯，當然，在乘載家人時，適時把速度放慢，這般現象就會被減輕不少。
就 URX NEO 的國產身份來看，縱使在農曆春節過後迎來一波價格調漲，但就整體規格編成來看，本車還是座落在百萬級距帶，要想以這價格購得一輛配備滿載、具備多項輔助駕駛功能、以及 5 + 2 格局所造就的額外空間機能的中型休旅車，著實不易。縱使諸如在補足全速域 ACC 後駕駛輔助系統未達 Level 2、底盤懸吊設置等還有改善空間，但對於 URX NEO 的消費受眾而言，心目中的理想用車特色絕對還是非空間機能莫屬，這一點，URX NEO 就有著絕對鮮明的產品特色和定位。總的來說，URX NEO 在改款上的工程算是有改到點，但筆者認為若有一些細節配備可以一次到位，那就更完美了。