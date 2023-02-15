中國大陸製造出口 Chevrolet Aveo 正式於墨西哥登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Chevrolet 宣布 2024 Aveo 正式於墨西哥市場亮相，提供五門掀背以及四門房車兩款車身風格。2024 Chevrolet Aveo 是由上汽通用五菱所開發、生產，基本上就是五菱 310C 兩廂的換標版本，也是完全在中國大陸市場生產出口至墨西哥的 B-Segment 車款。在外觀方面，Chevrolet Aveo 保留五菱 310C 的原始設計，於車頭加入貫穿式線條設計，兩顆大燈組中央以鍍鉻飾條連接，中央則換上 Chevrolet 的廠徽。車側部分可以看到 C柱採用近年流行的設計元素，以黑色飾條來連接後排車窗和尾窗，車尾部分的線條與車頭相呼應，並透過更多層次的線條堆疊營造出較為年輕的氣息，在房車上更添入鍍鉻排氣尾飾管點綴。
進入車內，Chevrolet Aveo中控台設計相當整潔，中央整合一組 8 吋多媒體觸控螢幕以及虛擬儀表板，並支援 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結功能，同時高階車型還提供恆溫空調、四顆揚聲器音響系統、倒車顯影和倒車雷達等，安全性部分全車系都標配六顆安全氣囊和四輪碟煞，提供最基礎的防護，並未搭載 ADAS。
動力部搭載 1.5 升自然進氣四缸引擎，最大馬力擁有 98 匹、峰值扭力則為 143 牛頓米，車主可以選擇 6 速手排或者 CVT 變速系統。
Chevrolet Aveo 為上汽通用五菱針對海外市場自主研發的第一款產品，預計率先輸入至墨西哥及中美市場，後續還將拓展至南美及非洲等市場。